DJ Kenny se confiesa: el guatemalteco cuenta su llegada a "Con buena onda"

DJ Kenny es conocido como uno de los pioneros de esta disciplina en televisión, iniciando en el programa "Con buena onda", el guatemalteco contó su historia en "Influencias" de Soy502.

"Me gradué, patojo, tenía 16 años y no conseguía trabajo, era el 98, fui a la fiesta de un primo y el encargado de montar la discoteca era otro primo que no conocía, le fui a hablar y todo surgió le agradezco mucho a Selvin, quien me enseñó a mezclar y me tuvo paciencia, empecé a cargar bocinas como chivero" dijo.

Foto: DJ Kenny.

"Cargar 45 bocinas, más las luces era un cansancio extremo, sin embargo valió la pena, no puedo describir el sentimiento, hacer que dos canciones logren empatar, es indescriptible, habría querido ser músico, sin embargo puedo disfrutar de la música mezclando", explicó.

Su primera fiesta como DJ

"Tenía 12 discos contados y de ellos 11 no eran bailables, el abuelito de un amigo tenía una fiesta y le cobré Q90 la hora, todo era alquilado, la gente estaba aburrida, yo sacaba un disco y lo quitaba en las torna mesas, en ese tiempo la reproducción era muy lenta, terminó el evento, empezamos a cargar y...¡boté el dinero!", expresó mientras agregó que se sometió al escrutinio de sus vecinos.

Así llega a la radio

El primo con quien inició su carrera hacía eventos para radio y así se enteró de una competencia, mientras aprendía con DJ Frank. "cuando él me enseñaba yo decía, esto es lo que quiero, hubo un concurso para djs y las eliminatorias se celebraban en las gasolineras, en esa ocasión toda la cuadra me llegó a apoyar, desde la zona 1 de Mixco, siempre estaban ahí los muchachos, gané el concurso y el premio era estar en cabina, sin embargo no se pudo, así que dije que no iba a descansar hasta lograr entrar al medio", explicó.

Foto: DJ Kenny.

Su oportunidad llegó: "me pusieron un domingo, de 12 del medio día a las 6 de la tarde, fue un reto, era un horario y un día bien complicados, en ese tiempo medíamos el rating con llamadas telefónicas que apuntábamos en un cuaderno", aseguró, afirmando que pasó, de llenar una página, a 12 hojas con saludos y números de personas que lo escuchaban. Así lo trasladaron a los sábados, de 3 de la tarde a 10 de la noche, un horario estelar.

"El jefe se dio cuenta que tenía ganas, la radio estaba formada con excelentes djs, así que era difícil tener un horario estelar yo los admiraba mucho y mi sueño era estar con ellos".

Su nombre artístico

"Para escoger mi nombre todo era referente a mi color, me quise poner 'Shadow', 'Sombra', todo lo que imaginas que tenía que ver con mi color, eso era lo que quería, hasta que alguien me dijo: 'ponéte tu nombre, no es tan común y la audiencia lo va a guardar', y así quedó", dijo.

DJ Kenny llega a "Con buena onda"

Kenny se enteró de un casting: "me dijeron que había un programa en las tardes y dije vamos a probar, me costó decidirme pues soy el más introvertido del mundo, ni ver una cámara, ni hablar en público podía, en las exposiciones era quien más se chiveaba, me presenté y me dijeron: déjame tu número te vamos a llamar".

Foto: Redes Sociales.

"A los 20 minutos de haber salido me vuelven a llamar y me dicen: 'necesito que regreses', a mi me habían dado jalón y tuve que hacer que mi amigo, que estaba en horario de trabajo, me regresara al lugar, me hablaron del salario y me dijeron que mi vida iba a va a dar un giro de 180 grados, pero fui aplazando mi respuesta por dos semanas, daba pretextos, dije que se había enfermado mi mamá, un tío y hasta mi perro, tenía pánico, un 1 de mayo me dijeron que no tenía pretexto pues era descanso y acepté, al llegar fue en 'Con buena onda', ver al elenco y al público en un programa en vivo era otra cosa, muy impactante, DJ Pato estuvo antes que yo, lo admiraba mucho y no podía creer donde estaba", contó.

DJ Kenny inició a los 16 años como "chivero" de una discoteca rodante. (Foto: José Luis Pos)

Su experiencia en "Dale que va"

Otro reto en la vida profesional de DJ Kenny, tras años en la radio y después de haber terminado su tiempo en el programa de entretenimiento, fue su ingreso a Guatevisión.

"Estuve 4 años en 'La Marca' cuando Pedro Ochandiano me llamó para el proyecto 'Dale que va', estuvimos al aire 5 años, fue más difícil para mí pues estaba frente a las cámaras y era chiveado, decidí mantener mi esencia como DJ, iba con gorra, playera, aretes y creo que eso me caracterizó".

DJ Kenny en Dale que va. (Foto: DJ Kenny)

En La Mega

Actualmente DJ Kenny está en La Mega 107.7 FM desde hace 8 años, si deseas escucharlo, sintoniza su programa de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Foto: DJ Kenny.

