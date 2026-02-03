¡Aviso para Xelajú! Domenec Torrent: "Mi plantel está hecho para ganar"

-

El español Domenec Torrent, técnico del Monterrey, aseguró en la antesala del juego contra Xelajú, por la ida de la ronda inicial de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, que su plantel "está hecho para ganar", en un claro aviso para el conjunto altense.

Torrent y los rayados decidieron no tener acercamiento casi que con nadie en su llegada a Guatemala, ni siquiera hicieron el reconocimiento de cancha, e hicieron la rueda de prensa en su estadio, el BBVA, antes del viaje.

Fue contundente al indicar que la Liga MX como la Copa de Campeones son importantes: "Nos interesan todas las competiciones. Queremos la Concacaf porque es una competición que Rayados ha ganado en varias ocasiones y además da la posibilidad de clasificar al Mundial de Clubes", destacó.

El timonel subrayó el apretado calendario que afrontan, motivo por el cual hará rotaciones, siempre con la convicción de salir a vencer. "Tenemos un plantel extenso y estamos enfocados en tratar de ganar las dos competiciones. No vamos a dar prioridad a una o a otra, queremos competir muy bien este miércoles y ganar el partido".

"Sabemos que el primer partido determina muchas veces el segundo, sabiendo la dificultad de todo. Vamos a ir para intentar ganar las dos competiciones. Rayados es una institución muy grande, el plantel está hecho para ganar. No siempre se puede ganar porque hay otros rivales que también lo quieren hacer. Nosotros vamos a intentar ganar las dos competiciones", apuntó.