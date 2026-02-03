¡Pase sellado! El Arsenal de Arteta está en su primera final desde 2020

-

El Arsenal alcanzó este martes la final de la Copa de la Liga en uno de los partidos más aburridos que se recuerdan en el Emirates Stadium y que selló en el minuto 97 gracias a un gol de Kai Havertz para eliminar al Chelsea (1-0) tras el 3-2 de la ida.

En un encuentro con apenas tres disparos a puerta, uno de ellos el del tanto agónico, pese a la necesidad de los blues de remontar y el favoritismo gunners por jugar en casa, los de Mikel Arteta consiguieron el objetivo, jugarán su primera final desde 2020 y optarán al cuarto título de la era del técnico español.

A la Copa de Inglaterra y las dos Community Shield, los dirigidos por Arteta podrán unir el próximo 22 de marzo en Wembley, la tercera Copa de la Liga de su historia, la primera desde 1993. La primera piedra de un posible póker de títulos, ya que están involucrados en las cuatro competiciones.

Pese a estar a un gol de forzar la prórroga, el Chelsea no encontró fruto a su supuesto asalto. Dos remates de Enzo Fernández, fue lo más cerca que estuvieron los de Liam Rosenior, en uno de los peores encuentros que se recuerdan en el futbol inglés.

Con el tiempo ya cumplido, en la última jugada del encuentro, Kai Havertz, a la contra, regateó a Robert Sánchez y sentenció el pase a la final de marzo para el Arsenal. Su rival será el Manchester City o el Newcastle United.