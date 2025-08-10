Domingo soleado y calor que dará paso a tormentas eléctricas

-

Prepárate para disfrutar de un domingo soleado por el día y con lluvia por la tarde.

El pronóstico del clima para este domingo 10 de agosto anticipa un ambiente cálido y soleado en la mayor parte del país, con viento del norte ligero durante la mañana y posibles lluvias en algunas áreas hacia el sur al final de la tarde.

Quienes planeen actividades al aire libre podrían aprovechar las horas de la mañana para caminatas, recorridos turísticos o deportes, y considerar espacios techados o bajo resguardo para la tarde, ante la posibilidad de chubascos y tormentas.

La mañana soleada del domingo es perfecta para un paseo junto a tu mascota. (Foto ilustrativa: istock)

En los valles de Oriente y la Franja Transversal del Norte se espera presencia de neblina al amanecer, mientras que en el resto del territorio habrá pocas nubes por la mañana, seguidas de nubosidad dispersa que podría alternar con cielos parcialmente nublados.

Sin embargo, las condiciones locales podrían favorecer lluvias dispersas con actividad eléctrica al final de la tarde y primeras horas de la noche, especialmente en Bocacosta, Occidente y el sur del Altiplano Central.

En algunas áreas podría caer granizo durante la tarde noche del domingo. (Foto ilustrativa: istock)

En algunas áreas de mayor elevación existe la posibilidad de tormentas severas con lluvias intensas, ráfagas de viento y, en casos puntuales, caída de granizo.