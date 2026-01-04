Donald Trump lanza advertencia contra presidente colombiano Gustavo Petro

-

El mandatario colombiano fue uno de los primeros en pronunciarse por la situación en Venezuela.

Durante una conferencia de prensa el presidente de Estados Unidos Donald Trump, emitió declaraciones en contra del mandatario colombiano Gustavo Petro, al expresar su preocupación por el narcotráfico regional luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar a gran escala liderada por Washington.

Trump respondió de forma directa a preguntas sobre recientes afirmaciones de Petro, quien había señalado que no le preocupaban las consecuencias del operativo.

En ese contexto, el presidente estadounidense lanzó acusaciones sobre la producción y envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y advirtió al mandatario colombiano sobre posibles acciones, en un tono confrontativo.

El mandatario colombiano fue uno de los primeros en pronuciarse por lo sucedido en Venezuela. (Foto: Archivo / Soy502)

"Tiene fábricas donde hace cocaína", dijo Trump. "Está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos", y agregó: "Así que tiene que cuidar su trasero".

El jefe de la Casa Blanca recordó que semanas atrás ya había emitido advertencias similares contra Colombia y, consultado por la prensa sobre la posibilidad de entablar comunicación con Petro, descartó esa opción.

Trump argumentó que el presidente colombiano "ha sido bastante hostil con Estados Unidos" y reiteró su mensaje de advertencia.

Donald Trump afirma en conferencia de prensa que Petro tiene que "cuidarse el trasero"



Es la segunda vez que el presidente de Estados Unidos hace esta advertencia al presidente de Colombia. Según el mandatario estadounidense, Gustavo Petro tiene "laboratorios de cocaína" que… pic.twitter.com/gKcBzrixzp — DW Español (@dw_espanol) January 3, 2026

Petro fue uno de los primeros líderes de la región en pronunciarse tras el operativo en Venezuela. El mandatario colombiano expresó que su Gobierno rechaza lo que calificó como una agresión a la soberanía venezolana y latinoamericana, y llamó a privilegiar la paz y el diálogo.

Según afirmó, los conflictos internos deben resolverse por los propios pueblos de manera pacífica.

HOLY COW: Colombian President Gustavo Petro just went after Trump:



“A clan of pedophiles wants to destroy our democracy. To keep Epstein's list from coming out, they send warships to kill fishermen & threaten our neighbor with invasion for their oil."



pic.twitter.com/drzshc0zLD — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 4, 2026

Las declaraciones de Trump reavivan la tensión diplomática entre Washington y Bogotá, en un contexto regional marcado por el impacto político y de seguridad derivado de la operación en Venezuela y el debate sobre la lucha contra el narcotráfico en el continente.