Donald Trump lanza advertencia contra presidente colombiano Gustavo Petro

El mandatario colombiano fue uno de los primeros en pronunciarse por la situación en Venezuela.
Durante una conferencia de prensa el presidente de Estados Unidos Donald Trump, emitió declaraciones en contra del mandatario colombiano Gustavo Petro, al expresar su preocupación por el narcotráfico regional luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar a gran escala liderada por Washington.
Trump respondió de forma directa a preguntas sobre recientes afirmaciones de Petro, quien había señalado que no le preocupaban las consecuencias del operativo.
En ese contexto, el presidente estadounidense lanzó acusaciones sobre la producción y envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y advirtió al mandatario colombiano sobre posibles acciones, en un tono confrontativo.
"Tiene fábricas donde hace cocaína", dijo Trump. "Está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos", y agregó: "Así que tiene que cuidar su trasero".
El jefe de la Casa Blanca recordó que semanas atrás ya había emitido advertencias similares contra Colombia y, consultado por la prensa sobre la posibilidad de entablar comunicación con Petro, descartó esa opción.
Trump argumentó que el presidente colombiano "ha sido bastante hostil con Estados Unidos" y reiteró su mensaje de advertencia.
Petro fue uno de los primeros líderes de la región en pronunciarse tras el operativo en Venezuela. El mandatario colombiano expresó que su Gobierno rechaza lo que calificó como una agresión a la soberanía venezolana y latinoamericana, y llamó a privilegiar la paz y el diálogo.
Según afirmó, los conflictos internos deben resolverse por los propios pueblos de manera pacífica.
Las declaraciones de Trump reavivan la tensión diplomática entre Washington y Bogotá, en un contexto regional marcado por el impacto político y de seguridad derivado de la operación en Venezuela y el debate sobre la lucha contra el narcotráfico en el continente.