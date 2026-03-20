Léster Martínez se mide a Immanuwel Aleem por título del CMB

-

Puños de acero y un corazón inquebrantable acompañan al petenero Léster Martínez, quien vuelve a subirse al ring para regalarle a Guatemala una noche única.

MÁS DEPORTES: Léster Martínez tendrá un viernes de pesaje privado en San Bernardino

Está vez la cita es con el estadounidense Immanuwel Aleem por el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

La velada arrancará a las 6 de la tarde y la pelea estelar está programada para las 9 de la noche en el National Orange Show Event Center en San Bernardino, California.

Martínez se presenta invicto con un récord de 19 victorias (16KO's), 0 derrotas y 1 empate para situarse como segundo lugar del ranking supermediano del CMB, solo superado por el mexicano Saúl Álvarez.

De hecho, esta será una pelea determinante para el guatemalteco porque una victoria lo acercaría al objetivo de medirse al "Canelo" por la gloria eterna.

"Hace mucho venimos buscando una oportunidad tan grande como esta. Vamos a brillar. Este 21 de marzo les aseguro que Lester Martínez hará historia porque Guatemala va a tener al primer campeón mundial", sentenció el nacido en Melchor de Mencos en la previa a la pelea.

Martínez, de 30 años, destacó en el boxeo amateur con una medalla de plata en el Mundial Juvenil AIBA (2012) y con una presea dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (2018).

En el 2019 decidió probar en el boxeo profesional al debutar ante el nicaragüense Ricardo Mayorga en la Ciudad de Guatemala. Ahora escribirá un nuevo capítulo en su historia.