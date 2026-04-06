¿Dónde ver el en vivo? Misión Artemis II se aproxima a la Luna

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La tripulación volará este lunes 6 de abril alrededor de la Luna tras más de medio siglo y lo compartirá con el mundo. Así podrás ver el sobrevuelo lunar.

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Los astronautas no pisarán la Luna, en esta misión la nave seguirá una cuidadosa trayectoria para dar una vuelta alrededor sin entrar en su órbita, permitiendo ver la superficie completa y las regiones cerca a sus dos polos.

NASA

Al final del sobrevuelo los astronautas experimentarán un eclipse solar, además experimentarán el amanecer en la Tierra, viéndola desaparecer y reaparecer detrás de la Luna.

La tripulación de Artemis II estará a la mayor distancia de la Tierra alcanzada por cualquier humano: 406.772 kilómetros, superando los 6.600 kilómetros el récord de del Apolo 13.

El sobrevuelo durará unas siete horas, a partir de las 2:00 p. m., hora de Guatemala y terminando a las 11:00 p. m., (6:45 p. m hora del este de Estados Unidos. a 09:20 p. m.).

Dónde ver el en vivo

NASA transmitirá el sobrevuelo en su página web, también en YouTube, Amazon y Netflix, con comentarios de astronautas a bordo de la nave espacial y de expertos en el centro de Control de Misión en Houston, Texas.

Curiosidades de la transmisión

NASA advierte que la calidad del video durante la transmisión en vivo puede ser deficiente en algunos momentos.

Por 40 minutos durante la comunicación con Artemis II será nula cuando los astronautas pasen por la cara oculta de la Luna.

Durante unos 53 minutos, su nave estará perfectamente alineada con la Luna y el Sol, lo que hará que la estrella desaparezca de la vista.

Tendrán entonces la oportunidad de estudiar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que se volverá visible como una especie de halo luminoso.

También estarán atentos a posibles destellos de luz causados por meteoritos que choquen contra la superficie lunar.

Mira la transmisión en NASA aquí.

Mira la transmisión en Netflix aquí.