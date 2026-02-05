El Dorado Derby de pesca disputará la primera fecha del Campeonato 2026

-

La Marina Pez Vela, ubicada en el Puerto San José, será el escenario donde varios de los mejores pescadores de Guatemala se den cita para disputar la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 de pesca: Dorado Derby, este sábado.

La temporada de pesca del pez dorado inicia este sábado con la realización de la primera fecha del Campeonato Nacional 2026. A la Marina Pez Vela acudirán aproximadamente 21 equipos, de dos pescadores cada uno. Serían 18 o más embarcaciones las que entren en alta mar.

El modelo de competencia es a un día de contienda. El sistema es por pesaje y solo se pueden pesar tres ejemplares. Así, quien más libras acumule entre sus tres capturas se le asignarán 25 puntos como primer lugar, al segundo ganará 23 unidades; mientras que el tercero se hará acreedor de 21.

También es permitido la pesca del atún, pero solo sirve para acumular mayor cantidad de libras, como ejemplar de mayor peso, sí nadie más pesca un pez dorado más grande.

El sistema de puntos es acumulativo entre fechas. Es decir, que los puntos que los equipos van ganando en cada jornada de competencia se van sumando y al final de la temporada, quienes más puntos acumule será el campeón 2026. El campeonato de este año estará compuesto por cuatro fechas de competencia.

La pesca del pez dorado en Guatemala es excepcional, siendo la costa del Pacífico (Puerto San José, Sipacate, y Marina Pez Vela) uno de los mejores destinos mundiales, especialmente de junio a septiembre. Se pueden pescar ejemplares de gran tamaño en alta mar, a menudo junto con el pez vela.

Uno de los factores que influye en el éxito de la pesca en el Dorado Derby es la técnica, en la cual se utiliza la llamada pesca de altura, a menudo aprovechando la rica cadena alimenticia marina formada por las corrientes del Océano Pacífico.