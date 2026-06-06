Unifut derrota a Cuilco y representará a Guatemala en torneo Uncaf

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Unifut se ganó el derecho de representar a Guatemala en la próxima Copa Interclubes Femenino Uncaf, al derrotar 1-0 a Cuilco en el juego disputado en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.

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El encuentro tuvo un constante ida y vuelta, aunque fueron las azules las que supieron como pegar. Sobre el minuto 22, Abigail Solárez protagonizó una contra en la que, con un pase largo, encontró en el área a Josseline Uribe, quien de un derechazo certero mandó a guardar el balón al fondo del marco.

La anotación dio bastante tranquilidad a las dirigidas por Benjamín Monterroso, que también supieron sufrir para quedarse con el boleto a la competencia internacional.

Fabiola González fue la que más intentó inquietar para el lado de las huehuetecas. Al 38, un cabezazo en un tiro libre casi sorprende a la arquera Julia Zapata, quien un minuto después, en dos tiempos, evitó que un zapatazo desde fuera de la misma González se convirtiera en el empate.

Ya en la segunda mitad, fue Daniela Xiquín, en dos ocasiones (61 y 65), la que pudo haber igualado. Mientras que del otro lado, Sara Soto (68) tuvo una clara en soledad dentro del área, que no remató con buena dirección.

El marcador no se movió más y, por ello, será Unifut, campeonas del Clausura, quienes dirán presentes en el torneo centroamericano.