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Erradican plantación de droga valorada en más de Q57 millones

  • Por Geber Osorio
06 de junio de 2026, 14:56
Matas de marihuana fueron encontradas en un lugar montañoso. (Foto: PNC)

Matas de marihuana fueron encontradas en un lugar montañoso. (Foto: PNC)

Más de 100 mil matas de marihuana fueron halladas en el lugar.

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La Policía Nacional Civil (PNC) localizó este sábado 6 de junio una plantación de droga con un valor superior a los Q57 millones.

En sectores poco accesibles y montañosos del caserío Ixmucané, Las Cruces, Petén, se encontraban sembradas 115 mil 416 plantas de marihuana.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) con apoyo del Ejército de Guatemala procedieron con la erradicación total de esta plantación.

De acuerdo con las autoridades, esta plantación tenía un avalúo de Q57 millones 708 mil.

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