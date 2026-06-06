Erradican plantación de droga valorada en más de Q57 millones

PNC destruye más de 115 mil matas de marihuana



En sectores poco accesibles y montañosos del caserío Ixmucané, Las Cruces, Petén, policías de SGAIA-PNC y Ejército de Guatemala, localizaron y erradicaron 115 mil 416 plantas de marihuana, con un avalúo de Q57 millones 708 mil. pic.twitter.com/CWQMCGdkRV