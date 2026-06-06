Camagro: "Suspensión de Xochi afecta el desarrollo del país"

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La Cámara del Agro manifestó su desacuerdo con la suspensión del proyecto Xochi en el tramo de Mazatenango, Suchitepéquez, por una decisión municipal, la cual calificó de "arbitraria".

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Como un mensaje negativo que se envía a los inversionistas y como una afectación para la población quee transita por el sector, la Cámara del Agro (Camagro), manifestó a Soy502 su preocupación ante la decisión de las autoridades de la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, de cancelar la licencia de construcción del proyecto Xochi.

Charles Bland, presidente de Camagro, lamentó que la situación afecte la inversión del país, la vía que promueve el desarrollo.

"Esto afecta el desarrollo del país. Esta es una de las pocas obras que se ha logrado de gran envergadura y que a última hora la suspendan, es un mensaje muy negativo", expuso.

El mapa muestra la ruta de los tres tramos que incluye la construcción de Xochi. (Foto: Xochi)

El entrevistado lamentó que la obra beneficiaría tanto a quienes viven en el trayecto y el tránsito por los municipios en mención, por medio de una ruta alterna que con anterioridad no se había estimado por las autoridades públicas debido a la falta de planificación, específicamente, las municipalidades.

Entre los beneficios de dicha construcción, destaca que reduce las horas de estar dentro del tráfico de la zona (desde el kilómetro 142.5 en San Antonio Suchitepéquez hasta el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca, atravesando Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango), de dos o tres horas, a 25 minutos, destacó.

"No puede ser que pase esto en 2026. Venimos frustrados y la ruta no se ha logrado arreglar, pero cuando alguien lo hace hay un alcalde que se quiere aprovechar cuando la empresa ha cumplido con todo lo que la ley pide", agregó.

Charles Bland, presidente de la Cámara del Agro. (Foto: Jéssica Osorio/Soy502)

Sobre el proyecto

En la ruta existente ocurren congestionamientos y accidentes según pobladores del área. Xochi consiste en 31 kilómetros de una carretera que incluye el paso sobre 23 puentes, 18 bóvedas y que reduciría las horas de tráfico de tres horas a 25 minutos mediante el pago de un peaje.

Unas cincuenta estructuras, como puentes y bóvedas, se construyeron para evitar la alteración de los causes naturales de ríos, así como rutas establecidas. (Foto: Xochi)

Por aparte, la empresa informó que habrá servicios adicionales, como sitios de descanso y locales comerciales. Además, se tiene prevista la siembra de unos 70 mil árboles nativos de la región.