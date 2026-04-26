La "venta" de un auto que terminó con la captura de dos hombres

El vehículo era ofrecido a través de las redes sociales.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Wilmer "N", de 27 años, alias "Negro" y Mario "N", de 30 años, alias "Turuy" en Villa Hermosa, San Miguel Petapa.
La captura se realizó tras un operativo para concretar "la venta" de un vehículo.
Los capturados vendían en redes sociales un picop modelo 2019, cuando el propietario del transporte se dio cuenta que era su vehículo.
El carro habría sido robado el pasado 20 de abril en la colonia Mariscal, ubicada en la zona 11.
Tras acordar un punto de encuentro para realizar la "compra" agentes policiacos lograron su captura. Los sindicados fueran llevados a Torre de Tribunales para solventar su situación legal.