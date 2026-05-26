Droga venía escondida en chatarra procedente de Costa Rica

Un cargamento de droga oculto entre chatarra fue descubierto durante un operativo antinarcótico realizado en Puerto Quetzal, Escuintla.

De acuerdo con información preliminar, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, localizaron 65 paquetes con cocaína escondidos dentro de un contenedor procedente de Costa Rica.

La droga habría sido camuflada entre material de desecho metálico, en su mayoría láminas, almacenado en el interior del contenedor.

Las diligencias continúan en el lugar para establecer el peso exacto del cargamento y determinar cuál era el destino del ilícito.

Autoridades continúan con las diligencias correspondientes ante el hallazgo. (Foto: PNC)