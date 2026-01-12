Los técnicos que fueron despedidos del Real Madrid tras perder ante el Barsa

-

La destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, oficializada este 12 de enero, reavivó una constante en la historia reciente del club blanco: los técnicos que no sobrevivieron a una derrota en el Clásico ante el Barcelona.

El detonante fue la caída por 3-2 en la final de la Supercopa de España 2026, resultado que permitió al conjunto culé coronarse bicampeón del torneo. Alonso, quien había asumido el cargo en junio del año pasado, apenas estuvo poco más de seis meses al frente del equipo, dirigiendo un total de 34 partidos.

La final perdida frente al Barsa representó la primera derrota de Xabi Alonso en una final como entrenador, pero también el punto de quiebre para Florentino Pérez, quien optó por cortar el proceso. Sin embargo, el exmediocampista no es el primer técnico en salir del banquillo merengue tras un Clásico adverso.

En 2018, luego de la salida de Zinedine Zidane, Julen Lopetegui asumió el mando del Real Madrid, pero su etapa fue breve. Tras dirigir 18 partidos oficiales y 9 amistosos, con un balance de 9 victorias, 2 empates y 7 derrotas, Lopetegui llegó al Clásico en octubre de eses año envuelto en dudas y terminó siendo despedido tras el 5-1 sufrido ante el Barcelona.

Vinicius debutó en el Madrid gracias a la confianza de Solari. (Foto: Redes)

En su lugar llegó Santiago Solari, quien asumió inicialmente como interino tras su paso por el Real Madrid Castilla. El técnico argentino dirigió 32 partidos, pero su ciclo también terminó abruptamente, nuevamente a manos del Barcelona.

El equipo de Ernesto Valverde eliminó al Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, incluyendo un contundente 3-0 en el Santiago Bernabéu, resultado que precipitó su salida. Con la reciente destitución de Xabi Alonso, ya son tres entrenadores los que han sido despedidos por el Real tras una derrota en el Clásico.