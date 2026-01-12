¿Quién es Álvaro Arbeloa? El nuevo entrenador del Real Madrid

-

La dirección deportiva del Real Madrid ha decidido apostar por Álvaro Arbeloa para hacerse cargo del primer equipo tras la salida de Xabi Alonso, que fue destituido después de la derrota frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España.

El club hizo oficial el nombramiento a través de un comunicado en el que confirmó que el hasta ahora entrenador del Castilla asumirá el banquillo del primer equipo. Arbeloa estaba al frente del filial desde junio de 2025, etapa que inició tras relevar a Raúl González.

Toda la trayectoria del técnico se ha desarrollado dentro de la estructura madridista. Comenzó su andadura en los banquillos en la temporada 2020/21, dirigiendo al Infantil A, y fue escalando categorías hasta llegar al Castilla.

De acuerdo con diversas informaciones, su etapa al frente del primer equipo se extenderá únicamente hasta el final del curso, ya que el presidente Florentino Pérez planea incorporar a otro entrenador para liderar un nuevo proyecto deportivo.

Sus logros

Como entrenador del Juvenil A, Arbeloa alcanzó el triplete en la temporada 2022-2023, al conquistar la Liga, la Copa del Rey y la Copa de Campeones, además de sumar un nuevo título de Liga en la campaña 2024-2025, consolidando su perfil como formador y líder dentro de la estructura madridista.

Arbeloa ha dirigido la cantera del Real en los últimos años y ha sacado algunas promesas como Gonzalo García. (Foto: Real Madrid)

Su trayectoria como futbolista también respalda su nombramiento. Arbeloa defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, disputó 238 partidos oficiales y conquistó ocho títulos, entre ellos dos Copas de Europa, una Liga y dos Copas del Rey.

A nivel internacional, formó parte de una generación histórica de la selección española, con la que ganó el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, acumulando 56 partidos con la Roja. Con su nombramiento, el Real Madrid apuesta por un técnico de la casa para conducir al equipo en el nuevo ciclo deportivo.