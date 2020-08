Esto es lo que se sabe sobre la vacuna rusa "Sputnik V"

El mundo ha reaccionado con escepticismo y prudencia al anuncio de Rusia sobre el desarrollo de la primera vacuna "eficaz" contra el coronavirus.

Luego del anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la vacuna, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varios países se pronunciaron ante el hecho y llamaron a tener cautela.

Pero.. ¿Qué se sabe sobre “Sputnik V”?

El nombre se basa en el lanzamiento del primer satélite al espacio que la Unión Soviética bautizó en 1957 con ese nombre.

Si bien es la primera que se registra, el país no ha hecho públicos los datos sobre sus pruebas, estudios y procesos.

Las vacunas se desarrollan en 3 fases, según explican los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC): en la primera, un pequeño grupo recibe la vacuna, en la segunda, se amplía ese grupo, incluyendo participantes que tengan las características de las personas para quienes está diseñada la vacuna. En la tercera se le da la vacuna a miles de personas para probar su eficacia y si es segura.

Rusia dijo que realizaría esa última fase después del registro estatal. Según explican en la página web oficial de la vacuna, antes de los ensayos clínicos hicieron pruebas en “diferentes tipos de animales, incluyendo dos tipos de primates”.

La fase 1 y 2 se completaron el 1 de agosto de 2020, explica la web. “Todos los voluntarios se sienten bien, no se observaron efectos secundarios no previstos ni no deseados. La vacuna indujo una respuesta fuerte de anticuerpos y de respuesta celular inmune. Ni un solo participante de los ensayos clínicos se infectó con Covid-19 después de recibir la vacuna”, añaden.

Según esta información, la eficacia de la vacuna fue confirmada por pruebas de anticuerpos.

¿Cómo funciona?

Según la web oficial, se trata de una vacuna de dos vectores de un adenovirus, que son los que causan los resfríos comunes en los humanos.

Estos adenovirus son modificados para que no tengan el gen responsable de la reproducción. La vacuna rusa contiene dos dosis, la segunda se aplica a los 21 días de la primera.

“El gen del adenovirus, que causa la infección, se elimina mientras se inserta un gen con el código de una proteína de otro pico de virus. Este elemento insertado es seguro para el cuerpo, pero aún ayuda al sistema inmunológico a reaccionar y producir anticuerpos, que nos protegen de la infección”, explican en su web.

El centro Gamaleya dice que usando adenoviruses ha logrado desarrollar tres vacunas registradas aprobadas por el Ministerio de Salud de Rusia y que tiene una patente internacional para una de esas vacunas. Según un documento de la OMS de 2018, una vacuna del centro Gamaleya contra el ébola completó la fase 4 sin resultados adversos.