Duolingo en el Nasdaq: la empresa de Luis von Ahn valorada en casi 5 billones de dólares

Duolingo, empresa propiedad del guatemalteco Luis von Ahn, vivió un histórico momento en la bolsa de Nasdaq en Estados Unidos tras tener un debut en la venta de acciones que superó las expectativas.

Las acciones de la empresa de aprendizaje de idiomas Duolingo, creada por el guatemalteco Luis von Ahn, cerraron con un alza del 36% en su debut en el mercado el miércoles 28 de julio en el Nasdaq, cotizando en bolsa con el símbolo del billete "DUOL". Las acciones cerraron en 139.01 dólares, lo que le dio a la compañía una capitalización de mercado de casi 5 mil millones de dólares.

La compañía valoró 3.7 millones de acciones a 102 dólares cada una el martes, por encima de su rango objetivo inicial de 85 a 95 dólares. Recaudó 521 millones de dólares con una valoración implícita de 3,700 millones de dólares, por encima de la valoración del mercado privado del año pasado de alrededor de de 2,400 millones de dólares, según datos de PitchBook.

En su prospecto de oferta pública inicial, la empresa con sede en Pittsburgh, reveló un crecimiento anual de los ingresos del 129% el año pasado a 161.7 millones de dólares. La compañía generó 55.4 millones de dólares en ingresos para el trimestre que terminó el 31 de marzo, un aumento del 97% con respecto al año pasado, mientras que las pérdidas netas se ampliaron más de seis veces a 13.5 millones de dólares, según el documento de la empresa que ahora es pública en Estados Unidos.

Duolingo, una aplicación gratuita

Duolingo ofrece 95 cursos en 40 idiomas distintos, desde los más hablados del mundo, como español, francés e italiano, hasta idiomas en peligro de extinción como el hawaiano, el navajo y el gaélico escocés.

Lo que muchos no saben es que la aplicación educativa más popular del mundo comenzó como un proyecto de informática para los cofundadores Severin Hacker y Luis von Ahn, que enseñaba idiomas extranjeros a la gente mientras trataba de traducir simultáneamente todo Internet.

El guatemalteco Luis Von Ahn fue uno de los desarrolladores detrás de la invención de CAPTCHA y ReCAPTCHA, que se utilizan para distinguir a los humanos de las máquinas.

"Somos la forma más popular de aprender idiomas en el mundo", dijo el cofundador y director ejecutivo Luis von Ahn en entrevista por la CNBC. "Generamos la mayor parte de nuestros ingresos a través de las suscripciones", agregó.

Las cifras de Duolingo

La compañía afirma tener 40 millones de usuarios activos mensuales y más de 500 millones de descargas. Depende en gran medida de la distribución a través de las tiendas de aplicaciones móviles. En 2020, la compañía dice que obtuvo el 51% de los ingresos de la App Store de Apple y el 19% de la Google Play Store, y fue la aplicación de mayor recaudación en la categoría de educación para cada tienda.

Duolingo también reclama popularidad en las búsquedas de Google, con más búsquedas por su nombre que por la frase "aprender español".

.@duolingo is now a public company, listed on @nasdaq under $DUOL. Thanks to our team and to the entire Duolingo community. Today’s #DUOLIPO is a major milestone that will help us further our mission to make quality education universally available. We are just getting started! pic.twitter.com/L3wDmVvuZr — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) July 28, 2021

Duolingo aceptada en mas de 2 mil universidades

Además de su plataforma central, la empresa creó el Duolingo English Test, una opción de certificación de idiomas aceptada por más de 2 mil universidades e instituciones en todo el mundo.

“Si vive en los Estados Unidos, es posible que no sepa sobre esto, pero las personas gastan miles de millones de dólares en todo el mundo cuando tienen que realizar pruebas para demostrar que saben inglés”, dijo von Ahn.

"Durante la pandemia, muchas instituciones aceptaron nuestras pruebas", agregó, y afirmó que 17 de las 20 mejores universidades, incluida Stanford, aceptan la prueba en línea de Duolingo como prueba de dominio del inglés para estudiantes internacionales. Von Ahn también dijo que esta parte del negocio actualmente representa el 9% de los ingresos y espera que esa cifra continúe creciendo.

El año pasado, la compañía lanzó Duolingo ABC, una aplicación gratuita de alfabetización en inglés para niños de 3 a 6 años. La compañía originalmente planeaba presentar la aplicación a finales de este año, pero debido a la pandemia del Covid-19 decidió lanzarla temprano para ayudar a los padres que trabajan de forma remota y educan en casa. sus niños. La aplicación no tiene anuncios y cuenta con más de 300 lecciones breves que enseñan habilidades básicas de lectura y escritura.

Kleiner Perkins, Union Square Ventures y el fondo de crecimiento independiente de Alphabet, CapitalG, se encuentran entre los mayores inversores de capital de riesgo de Duolingo, preparados para acumular importantes ganancias con la oferta. Goldman Sachs, Allen & Company, Evercore ISI y Barclays fueron los suscriptores principales.