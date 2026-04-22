E10: Qué cambia realmente en el motor de las motocicletas

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A diferencia de la gasolina pura, ofrecerá estabilidad y limpieza

El combustible E10 es una mezcla de gasolina (90 %) y etanol (10 %). Cuando entra al motor, el etanol ayuda a que el combustible se queme mejor, lo que reduce la suciedad y los residuos dentro del motor.

Gracias a esta mezcla, el motor trabaja con un combustible de mejor calidad (mayor octanaje). Esto evita ruidos o golpes internos y ayuda a cuidar las piezas de la moto, como las válvulas, manteniendo un funcionamiento estable y la misma potencia.

Los aditivos naturales del E10 serán de utilidad para mantener los motores en mejores condiciones. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Las motos modernas están diseñadas para usar este tipo de combustible sin problemas. Sus mangueras y empaques soportan bien el etanol, por lo que no se dañan ni se corroen con esta mezcla.

Además, el etanol tiene un efecto limpiador. Al usar E10 por primera vez, puede remover suciedad acumulada en el tanque y los conductos. Por eso, es recomendable revisar el filtro de combustible al inicio, para evitar que se tape.

No es necesario hacer modificaciones en la moto para usar E10. Funciona normalmente, y su rendimiento dependerá del tamaño del motor. Con el sistema limpio, la moto trabaja de forma eficiente y segura en cada recorrido.