E10: Costo por kilómetro recorrido en motocicleta con etanol

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Con la llegada del E10, los motoristas se preguntan si cambiará su consumo de combustible

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Para miles de motoristas en Guatemala, el dato clave no es cuánto vale el galón, sino cuánto cuesta recorrer un kilómetro. En motos de trabajo (125cc, 150cc o 200cc) el consumo varía, pero permite calcular con bastante precisión el gasto diario.

Una motocicleta de 125 centímetros cúbicos rinde entre 115 y 150 km por galón, una 150cc entre 110 y 140 km por galón, y una 200cc entre 90 y 130 km por galón.

Con un precio promedio de Q38 por galón, el costo por kilómetro se mantiene en los mismos rangos. Una moto de 125cc gasta entre Q0.33 y Q0.25 centavos por kilómetro; una 150cc entre Q0.35 y Q0.27 por km; en tanto una de 200cc entre Q0.42 y Q0.29 centavos por km.

En términos prácticos, un repartidor que recorre 100 kilómetros diarios puede gastar entre Q25 y Q35 al día, dependiendo de la moto y el estilo de manejo.

El uso de biocombustibles como el E10 generará un mayor octanaje para el motor de tu motocicleta. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Sobre dos ruedas

Para los usuarios de motocicletas, el impacto en el gasto de combustible no presentará aumentos considerables. Debido a que el E10 mejora el octanaje y permite una combustión más limpia, el motor mantiene su potencia sin requerir mayor volumen de inyección.

Esto garantiza que el ahorro por el menor precio del galón supere cualquier variación mínima en el consumo, sumado a que el octanaje y limpieza de este biocombustible le darán un mejor rendimiento en general al motor.

Es fundamental comprender que la eficiencia final seguirá vinculada al cilindraje del motor. Una motocicleta de bajo cilindraje (125cc o 150cc) continuará siendo extremadamente económica. Los datos reflejan que motores modernos de marcas líderes son totalmente compatibles, asegurando durabilidad y ahorro constante.