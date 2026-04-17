La gasolina E10 es más barata que otros aditivos

El uso del etanol en la gasolina representa menos costo de producción.
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En medio del constante aumento en los precios de los combustibles en Guatemala, que ya rondan entre Q36 y Q40 por galón en promedio, surge una alternativa que busca dar un respiro a los conductores, se trata de la gasolina E10.
Se trata de una mezcla de 90 % gasolina y 10 % etanol que empezará a utilizarse a partir del 30 de junio de 2026.
El etanol, al ser un biocombustible producido a partir de materias primas como el maíz, la caña de azúcar o la remolacha, es más barato que los derivados del petróleo, lo que ayuda a contener el costo final del combustible y en especial, reducirá las emisiones que contaminan.
De acuerdo con datos del mercado internacional, ejemplificando el caso, en 2026 el etanol ha rondado entre US $1.7 y US $1.9 por galón, mientras que la gasolina supera los US$2.9 por galón y es justo
Esa diferencia es lo que hace atractiva la mezcla E10. Al incluir un componente más económico, el precio final del combustible tiende a ser más estable y, en algunos casos, más bajo.
En términos prácticos, esto significa que cuando sube el petróleo, la gasolina con etanol sube menos. Para quienes dependen del vehículo todos los días (taxistas, repartidores o motoristas), esa diferencia puede sentirse directo en el bolsillo.
No es una rebaja drástica de un día para otro, pero sí un "amortiguador" constante frente a los incrementos.