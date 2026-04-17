La gasolina E10 es más barata que otros aditivos

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El uso del etanol en la gasolina representa menos costo de producción.

En medio del constante aumento en los precios de los combustibles en Guatemala, que ya rondan entre Q36 y Q40 por galón en promedio, surge una alternativa que busca dar un respiro a los conductores, se trata de la gasolina E10.

Se trata de una mezcla de 90 % gasolina y 10 % etanol que empezará a utilizarse a partir del 30 de junio de 2026.

El etanol, al ser un biocombustible producido a partir de materias primas como el maíz, la caña de azúcar o la remolacha, es más barato que los derivados del petróleo, lo que ayuda a contener el costo final del combustible y en especial, reducirá las emisiones que contaminan.

Guatemaltecos han sufrido el incremento drástico en combustible desde algunas semanas. (Foto: José Pos/Colaborador)

De acuerdo con datos del mercado internacional, ejemplificando el caso, en 2026 el etanol ha rondado entre US $1.7 y US $1.9 por galón, mientras que la gasolina supera los US$2.9 por galón y es justo

Esa diferencia es lo que hace atractiva la mezcla E10. Al incluir un componente más económico, el precio final del combustible tiende a ser más estable y, en algunos casos, más bajo.

Guatemaltecos han sufrido el incremento drástico en combustible desde algunas semanas. (Foto: José Pos/Colaborador)

En términos prácticos, esto significa que cuando sube el petróleo, la gasolina con etanol sube menos. Para quienes dependen del vehículo todos los días (taxistas, repartidores o motoristas), esa diferencia puede sentirse directo en el bolsillo.

No es una rebaja drástica de un día para otro, pero sí un "amortiguador" constante frente a los incrementos.