Un eclipse "círculo de fuego" cubrirá el cielo en varios países

Habitantes de varios países podrán observar, este domingo, un eclipse solar poco común, del tipo "círculo de fuego".

El fenómeno astronómico, que solo se produce una o dos veces al año, empezará poco después de la salida del sol en el centro de África y atravesará sucesivamente el norte de la República Democrática de Congo, Sudán del Sur, el norte de Etiopía, Yemen, el norte de India, China, el sur de Taiwán y concluirá en el Océano Pacífico, al sur de la isla de Guam.

MIRA AQUÍ:

La Luna pasará por delante del Sol, en alineación con la Tierra y lo ocultará parcialmente, pero dejará visible un anillo del Astro Rey, conocido como "círculo de fuego". Este anillo solo durará como mucho 1 minuto y 22 segundos.

Antes y después se podrá observar un eclipse parcial, con un desfase, pero sin la formación del círculo de fuego, ya que el centro del Sol y de la Luna no estarán en la misma posición.

TE PUEDE INTERESAR:

Pero lo importante es "observar las previsiones meteorológicas uno o dos días antes y elegir el lugar donde el cielo esté más despejado", aconseja la NASA.

Pese a la baja luminosidad, no hay que mirar al Sol sin protección especial para los ojos. Los lentes de sol no bastan, ya que no filtran la radiación ultravioleta, alertan especialistas.

ADEMÁS:

"Es tan peligroso como mirarlo en un día normal. El sol es tan luminoso que aunque solo quede una pequeña parte iluminada, puede dañar los ojos", asegura Florent Delefie, astrónomo del Observatorio de París.

Los más curiosos tendrán que dotarse de lentes especiales para eclipses, aunque también sirven las protecciones homologadas que usan los soldadores o utilizar formas de observación de astrónomos aficionados.

El próximo eclipse anular del Sol, como se le conoce también a este fenómeno, está previsto para el 14 de diciembre.