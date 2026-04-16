El legado de las abuelas mayas de Comalapa se hace presente en Sídney

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El reconocido artista maya kaqchikel Édgar Calel participa en la 25 Bienal de Sídney con su propuesta espiritual y comunitaria. Bajo el concepto Rememory, el creador de San Juan Comalapa consolida su trayectoria internacional en el arte contemporáneo

La 25 Bienal de Sídney, una de las plataformas más prestigiosas del arte contemporáneo global, incluye entre sus participantes al artista visual y poeta maya kaqchikel Édgar Calel.

La muestra inaugurada en marzo finaliza el próximo 14 de junio bajo el título "Rememory", a cargo de Hoor Al Qasimi, directora de la Sharjah Art Foundation.

A donde va lleva plasmada las tradiciones y el habla de su natal Chixot. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

La inclusión de Calel no es un hecho menor: representa la consolidación de un creador indígena cuya obra ha transitado por la Tate Modern (Londres), el Museo Reina Sofía (Madrid) y la National Gallery of Canada.

También participó en bienales como las de Liverpool, São Paulo, Berlín y Gwangju, por lo que su presencia en Sídney subraya el creciente protagonismo de las voces originarias en la escena internacional.

Contra el olvido

El concepto curatorial de 2026 toma prestada la noción de la escritora estadounidense Toni Morrison , quien definió a "rememory" como esa memoria que no solo recuerda, sino que revive el pasado en el presente para explorar historias reprimidas, violencias coloniales y formas de resistencia narrativa.

Su obra también se ha expuesto en Londres, Madrid y Berlín. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

La propuesta dialoga directamente con la práctica de Calel, quien desde hace más de una década trabaja con la espiritualidad y las prácticas comunitarias de su pueblo, llamado Chixot en idioma kaqchikel.

"Su arte no es decorativo ni anecdótico: es operativo. Activa ceremonias, objetos y gestos que cuestionan las dinámicas de poder del arte occidental", señala el comunicado publicado por los curadores.

En ediciones anteriores, Calel ha presentado instalaciones que incorporan maíz, incienso, tejidos y altares portátiles, desafiando la noción de "neutralidad" en los museos.

Trayectoria

Calel descubrió su vocación en su comunidad, rodeado de tradiciones textiles y rituales. A los 19 años recibió una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" en la ciudad de Guatemala.

Prestigiosas revistas del mundo muestran las obras del artista. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Luego viajó por Centroamérica y en 2008 realizó una residencia clave en la Escuela de Arte Espira/La Espora, situada en Managua, Nicaragua, 2008.

Su despegue internacional llegó con obras que nunca abandonan su anclaje comunitario. Representado por Proyectos Ultravioleta (Guatemala), Calel forma parte de una nueva generación de artistas centroamericanos que practican una "crítica institucional desde la espiritualidad".

Trabaja con la espiritualidad y las prácticas comunitarias de su pueblo. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

En 2024, la revista ArtReview lo incluyó en su célebre lista Power 100 como uno de los artistas más influyentes del mundo.

Referente

La noticia de su inclusión en la bienal celebrada en Australia ha sido recibida con orgullo en Guatemala, especialmente entre organizaciones kaqchikeles.

"Que Édgar esté en Sídney significa que nuestras abuelas, nuestro maíz, nuestros rezos, tienen un lugar en los museos más importantes", declaró una vocera de la comunidad de Comalapa.

Reconocimientos recibidos internacionalmente. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Para la Bienal de Sídney, fundada en 1973 y tradicionalmente enfocada en conectar a la isla-continente con el Pacífico y Asia, incorporar a Calel es también una apuesta por descolonizar sus propias narrativas.

En sus propias palabras, el artista ha dicho: "No llevo mi cultura a la bienal. La bienal es la que entra a mi territorio cuando me invita".