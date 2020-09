La controversia entre el Ministerio Público (MP) y Juan Francisco Solórzano Foppa por el uso del edificio que costó Q35 millones, subió de tono por un recibo de agua y la dirección del inmueble

Solórzano Foppa es el abogado de Miriam Salazar, la exjefa administrativa del MP y que está acusada por fraude por la compra de este edificio. La teoría del abogado es que el edificio está en condiciones para ser utilizado, lo cual le ayudaría en su defensa.

Sin embargo, el MP ha indicado que el inmueble no goza de las condiciones mínimas para hacerlo, por ejemplo, agua potable entubada. Y por ello, es que Solórzano Foppa mostró un recibo de agua, con el cual comprobaría que las instalaciones ya cuentan con el servicio.

Solórzano asegura que el documento lo obtuvo el 2 de septiembre de manos de un guardia de seguridad del MP del edificio, que lo entregó durante la visita realizada junto con el fiscal de la investigación y el juez a cargo del caso. Pero el MP contradice a Solórzano indicando que confunde la dirección.

Este es el recibo de la polémica:

Este es el recibo de agua publicado por Juan Francisco Solórzano Foppa. La dirección es 36 avenida 21-29 zona 05 colonia La Palmita, edificio Asunción Sur. El MP refiere que la dirección es Diagonal 14, Bulevar de la Asunción, 21-32 colonia Arrivillaga zona 5, por lo que niega la teoría del abogado de que el edificio ya es funcional.

“ El MP miente. El edificio de zona 5 tiene agua y también varios dictámenes de que está en condiciones para recibir al personal. Aquí están los recibos de Empagua encontrados en la diligencia. Sí, está sucio y abandonado, pero porque así lo tiene Consuelo (Porras) ” Juan Solórzano Foppa , abogado

La dirección que aparece en el recibo de Empagua es la 36 avenida 21-29 zona 05 colonia La Palmita, edificio Asunción Sur.

Pero el MP no reconoce este recibo, ya que aseguran que es de otra dirección. Según su información, el edificio se encuentra ubicado en la Diagonal 14 del Bulevar de la Asunción 21-32 colonia Arrivillaga zona 5.

En Google Maps la búsqueda del edificio se realiza con el número que aparece en el recibo de agua.

Según la imagen satelital, el edificio está entre la 36 avenida y la Diagonal 14, por lo que ambas direcciones encajan con el edificio.

Al hacer un recorrido alrededor del edificio, este no muestra un numeral o nomenclatura para determinar cuál de las dos direcciones servirían para ubicar el inmueble. Foto: Wilder López/Soy502

Versión Solórzano Foppa

Solórzano Foppa, que defiende a la exjefa administrativa del MP Miriam Salazar, sindicada del supuesto fraude por la compra del inmueble, compartió en Twitter un recibo emitido por la Empresa Municipal de Agua (Empagua) y criticó: "El MP miente. El edificio de zona 5 tiene agua y también varios dictámenes de que está en condiciones para recibir al personal. Aquí están los recibos de Empagua encontrados en la diligencia. Sí, está sucio y abandonado, pero porque así lo tiene Consuelo", al referirse a la fiscal general.

El tuit surgió como respuesta a la fiscalía que asegura que el edificio no se usa ya que "existe un dictamen que determina que no cuenta con las condiciones de habitabilidad, por no tener agua potable propia, así mismo no tiene las condiciones de seguridad para una sede del MP".

Solórzano Foppa declaró a Soy502 que el recibo que publicó en sus redes sociales "lo proporcionó un agente de seguridad del MP del edificio y el juez tomó nota del mismo".

Aclaró que el mismo recibo menciona que la dirección es temporal por estar en construcción. "Según el expediente el MP, no ha podido actualizar ningún registro en la Municipalidad porque debe medio millón de quetzales en concepto de IUSI".

Este es otro recibo:

Este es otro recibo compartido por Juan Francisco Solórzano Foppa.

Se puede leer que Empagua emite el recibo a nombre de la sociedad anónima Alcapit con NIT 7421356-3.

Al realizar la búsqueda en los registros oficiales, se determina que la representante legal de Alcapit es Lourdes Lorena Castro López, una persona muy cercana a William Balz Gallardo, conocido como Billy Balz.

Castro aparece como representante de otras sociedades anónimas en las que William Balz Gallardo es presidente.

Balz es, según la hipótesis del MP, uno de los negociadores de la compra del edificio. Aunque no tenía ningún cargo oficial en la entidad Bertram, que hizo la venta, era él quien manejaba los fondos y pagó la hipoteca del inmueble.

William Balz Gallardo tiene orden de captura por el caso del edificio y por su presunta implicación en el caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero.

“ La dirección del edificio no coincide con la del recibo que él publicó ” Juan Luis Pantaleón , vocero del MP

MP responde

Juan Luis Pantaleón, jefe de prensa del MP, informó que "la dirección del edificio no coincide con la del recibo que él publicó", al referirse a Solórzano Foppa.

Añadió que, de acuerdo con los datos de la Dirección de Catastro y Administración de la Municipalidad, la dirección es Diagonal 14, Bulevar de la Asunción, 21-32 colonia Arrivillaga zona 5.

Según Pantaleón la dirección del recibo "es ajena al MP".

De acuerdo con Solórzano Foppa, existe incluso una teoría respecto a que le cambiaron numeral al edificio, pero no pudieron cambiar la dirección por la deuda en Empagua.

En una inspección que Soy502 hizo al edificio, este no tiene nomenclatura visible.

