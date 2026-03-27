"Pecados ocultos": El viaje literario con el que Edwin Yanes explora el alma

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Descubre "Pecados ocultos", la obra más reciente del poeta Edwin Josué Yanes Martínez. Con 319 poemas que exploran el amor y la identidad nacional, este libro se consolida como un referente de la literatura en Chiquimula.

Desde su hogar, el escritor de poesía y licenciado en administración de empresas Edwin Josué Yanes Martínez, originario de Jutiapa, pero con residencia en Esquipulas, Chiquimula, destaca por ser un amante de la literatura y la poesía, lo cual transmite en sus libros, como el último que presentó: "Pecados ocultos".

Es un escritor y poeta guatemalteco contemporáneo, reconocido principalmente por su enfoque en la filosofía y la poesía como herramientas de expresión cultural.

El precio del libro "Pecados ocultos" es de Q75 y está disponible en Bocatos Café, así como en Amazon. (Foto: Luis Padilla)

El escritor refirió que su último libro lo lanzó cuando había pandemia; sin embargo, no fue como quiso hacerlo, pues tenía pensado hacerlo más grande.

Refiere que esta obra contiene 319 poemas en 380 páginas; el precio de cada ejemplar es de Q75 y están disponibles en Bocatos Café, ubicado en la zona 1 de Esquipulas, así como en Amazon.

Sus libros y otros son expuestos en cafeterías y librerías. (Foto: Poeta Edwin Yanes)

Según indicó Yanes, en esta ocasión se inspiró en el amor, desamor y en la patria para escribir los versos. Entre otras obras que ha presentado se encuentran "Antología poética" y "Sueños de poeta".

Además, desde hace algunos años es dueño y administrador de www.filosofiaymas.com y www.poesiagt.com, sitios en los cuales se pueden leer sus diversos escritos enfocados a la filosofía y la poesía como medios para explorar el interior del ser humano y conocer su esencia.

El autor también asiste a firmas de sus obras. (Foto: Poeta Edwin Yanes)

Reconocimiento

Por su contribución a la literatura fue declarado Personalidad Destacada de Esquipulas, en 2012, y Valor Cultural de Chiquimula, según Acuerdo Municipal No. 01-2016.

Su perfil

Formación e intereses: Desde joven mostró inclinación por la cultura, la filosofía y la poesía como sus principales medios de expresión.

Desde joven mostró inclinación por la cultura, la filosofía y la poesía como sus principales medios de expresión. Temáticas recurrentes: Sus escritos suelen abordar el amor romántico (como en su poema "A mi amada Hellen" ), la amistad desinteresada y un fuerte sentimiento de identidad nacional, reflejado en textos como "Yo creo en Guatemala".

Sus escritos suelen abordar el amor romántico (como en su poema ), la amistad desinteresada y un fuerte sentimiento de identidad nacional, reflejado en textos como Reconocimiento cultural: Ha colaborado con instituciones educativas y culturales; por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) ha utilizado su poesía para conmemorar símbolos patrios como el quetzal.

Desde su hogar, Edwin Yanes presentó su tercer libro "Pecados ocultos". (Foto: Luis Padilla)

Detalles clave sobre Yanes

Origen y estilo: Sus escritos se enfocan en la exploración del interior humano a través de la poesía y la filosofía.

Sus escritos se enfocan en la exploración del interior humano a través de la poesía y la filosofía. Obras y difusión: Es autor de la "Antología Poética de Edwin Yanes" y "Sueños de poeta" , y ha compartido su trabajo en línea, incluyendo poemas como "Consciente estoy" , según Scribd.

Es autor de la y , y ha compartido su trabajo en línea, incluyendo poemas como , según Scribd. Reconocimiento: Se ha destacado por sus letras románticas y de contenido social, siendo reconocido como un "loco soñador" por el estilo de su poema "Consciente estoy".

Asimismo, el escritor expresó su agradecimiento al público y a las personas que tanto lo ayudaron a lo largo de su trayectoria en el ámbito literario y mencionó que trabaja en nuevos textos para los amantes de la lectura.