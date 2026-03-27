"Pecados ocultos": El viaje literario con el que Edwin Yanes explora el alma

Descubre "Pecados ocultos", la obra más reciente del poeta Edwin Josué Yanes Martínez. Con 319 poemas que exploran el amor y la identidad nacional, este libro se consolida como un referente de la literatura en Chiquimula.
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Desde su hogar, el escritor de poesía y licenciado en administración de empresas Edwin Josué Yanes Martínez, originario de Jutiapa, pero con residencia en Esquipulas, Chiquimula, destaca por ser un amante de la literatura y la poesía, lo cual transmite en sus libros, como el último que presentó: "Pecados ocultos".
Es un escritor y poeta guatemalteco contemporáneo, reconocido principalmente por su enfoque en la filosofía y la poesía como herramientas de expresión cultural.
El escritor refirió que su último libro lo lanzó cuando había pandemia; sin embargo, no fue como quiso hacerlo, pues tenía pensado hacerlo más grande.
Refiere que esta obra contiene 319 poemas en 380 páginas; el precio de cada ejemplar es de Q75 y están disponibles en Bocatos Café, ubicado en la zona 1 de Esquipulas, así como en Amazon.
Según indicó Yanes, en esta ocasión se inspiró en el amor, desamor y en la patria para escribir los versos. Entre otras obras que ha presentado se encuentran "Antología poética" y "Sueños de poeta".
Además, desde hace algunos años es dueño y administrador de www.filosofiaymas.com y www.poesiagt.com, sitios en los cuales se pueden leer sus diversos escritos enfocados a la filosofía y la poesía como medios para explorar el interior del ser humano y conocer su esencia.
Reconocimiento
Por su contribución a la literatura fue declarado Personalidad Destacada de Esquipulas, en 2012, y Valor Cultural de Chiquimula, según Acuerdo Municipal No. 01-2016.
Su perfil
- Formación e intereses: Desde joven mostró inclinación por la cultura, la filosofía y la poesía como sus principales medios de expresión.
- Temáticas recurrentes: Sus escritos suelen abordar el amor romántico (como en su poema "A mi amada Hellen"), la amistad desinteresada y un fuerte sentimiento de identidad nacional, reflejado en textos como "Yo creo en Guatemala".
- Reconocimiento cultural: Ha colaborado con instituciones educativas y culturales; por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) ha utilizado su poesía para conmemorar símbolos patrios como el quetzal.
Detalles clave sobre Yanes
- Origen y estilo: Sus escritos se enfocan en la exploración del interior humano a través de la poesía y la filosofía.
- Obras y difusión: Es autor de la "Antología Poética de Edwin Yanes" y "Sueños de poeta", y ha compartido su trabajo en línea, incluyendo poemas como "Consciente estoy", según Scribd.
- Reconocimiento: Se ha destacado por sus letras románticas y de contenido social, siendo reconocido como un "loco soñador" por el estilo de su poema "Consciente estoy".
Asimismo, el escritor expresó su agradecimiento al público y a las personas que tanto lo ayudaron a lo largo de su trayectoria en el ámbito literario y mencionó que trabaja en nuevos textos para los amantes de la lectura.