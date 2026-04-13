EE. UU. reporta cinco muertos en ataques contra embarcaciones vinculadas al narco

El Comando Sur de Estados Unidos informó de dos ataques contra embarcaciones que, según inteligencia estadounidense, transitaban por rutas de narcotráfico en el Pacífico oriental.
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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó este 12 de abril de 2026 que su fuerza conjunta Joint Task Force Southern Spear ejecutó un día antes dos "lethal kinetic strikes" contra dos embarcaciones operadas, según su versión oficial, por organizaciones terroristas designadas.
La institución aseguró que la inteligencia militar estableció que ambas naves se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de tráfico de drogas.
De acuerdo con el comunicado, en el primer ataque murieron dos hombres y un tercero sobrevivió. En la segunda acción fallecieron tres hombres más. SOUTHCOM agregó que, tras los operativos, notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente.
La información difundida por el mando militar también señala que ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante los ataques.