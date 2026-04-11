El caso del exalcalde de San Marcos condenado en EE.UU. por narcotráfico

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La corte del Distrito Este de Texas condenó a 27 años de prisión al exalcalde Crysthian Omar Escobar Ángel, exalcalde de El Rodeo, San Marcos.

El exalcalde de El Rodeo, San Marcos, Crysthian Omar Escobar Ángel, de 48 años, fue sentenciado a más de 27 años de prisión federal en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, informó el fiscal federal del Distrito Este de Texas, Jay R. Combs.

Escobar Ángel se declaró culpable de conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, con conocimiento de que la droga sería importada de forma ilegal hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con el comunicado oficial, el pasado 7 de abril de 2026, el juez federal Amos L. Mazzant le impuso una condena de 327 meses de prisión federal.

Crysthian Escobar, exalcade de El Rodeo, San Marcos. (Foto: Facebook Crysthian Escobar)

La investigación

Según los datos presentados ante el tribunal, en 2015 agentes federales identificaron y comenzaron a investigar a una organización de narcotráfico de gran escala que operaba entre Centroamérica y Norteamérica.

La información proporcionada indica que la estructura utilizaba una red sofisticada para fabricar y distribuir toneladas de cocaína desde Colombia, pasando por países centroamericanos, hasta Estados Unidos, donde posteriormente era distribuida.

Las autoridades estadounidenses determinaron que Escobar Ángel era responsable de parte de esas operaciones en Guatemala, por lo que fue acusado en 2019 en el Distrito Este de Texas.

El expediente judicial también refiere que el guatemalteco estuvo vinculado a amenazas de violencia, incluidas comunicaciones enviadas por mensaje de texto.

El caso fue investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una alianza interinstitucional orientada a combatir cárteles, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales.