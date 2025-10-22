Por primera vez EEUU ataca presunta narcolancha en el Pacífico (video)

-

El jefe del Pentágono indicó que dos terroristas fueron asesinados.

Estados Unidos anunció este miércoles su primer ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico, con un saldo de dos muertos.

Las fuerzas desplegadas por Washington han atacado ocho veces como mínimo desde que arrancó su campaña sin precedentes contra el transporte de droga por vía marítima, con el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe.

Este nuevo ataque se produjo en aguas internacionales en el Pacífico este, informó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X, sin dar más detalles sobre la localización precisa.

"Había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque", que tuvo lugar el martes, dijo Hegseth.

Desde que empezaron los ataques el 2 de septiembre, hasta ahora todos ellos en el Caribe, ya han muerto al menos 34 personas.

El mensaje de Hegseth está acompañado de un video en color, en el que se ve una lancha a toda velocidad en alta mar, hasta que es destruida totalmente.

Estados Unidos mantiene desplegada en aguas del Caribe a una fuerza de unos ocho destructores, un submarino, fuerzas especiales así como una decena de cazas F-35 en Puerto Rico.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

"Como Al Qaeda"

El gobierno de Donald Trump, que hizo de la lucha contra el crimen organizado uno de sus objetivos principales, alega que puede llevar a cabo estos ataques puesto que declaró a los cárteles narcotraficantes organizaciones "terroristas", en órdenes presidenciales emitidas hace meses.

Estados Unidos se declara por lo tanto en "conflicto armado" con un enemigo que no tiene Estado ni territorio definido.

"Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón, solo justicia", escribió Hegseth.