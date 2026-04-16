Estados Unidos bloqueará puertos iraníes "el tiempo que sea necesario"

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EEUU amenaza a Irán si no toma la decisión correcta ya que se podría enfrentar a un bloqueo y a bombas sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas.

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Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario", declaró este jueves 16 de abril, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien amenazó con nuevos ataques si Teherán no llega a un acuerdo.

"Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas", dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Washington.

Las fuerzas estadounidenses comenzaron a bloquear los puertos iraníes desde el pasado lunes, después que las conversaciones de paz en Pakistán desarrolladas el fin de semana concluyeran sin acuerdo.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dio declaraciones este jueves, al ser el cuarto día del bloqueo. (Foto: AFP)

El jefe del Estado mayor, el general Dan Caine, aclaró por su parte que el "bloqueo se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan hacia o salgan de puertos iraníes". También mencionó que "Si no acatan este bloqueo, haremos uso de la fuerza",

"Hasta el momento, 13 buques han tomado la sabia decisión de dar media vuelta", añadió el general en una conferencia de prensa.

Hegseth señaló que las fuerzas iraníes están intentando desenterrar el equipamiento que sepultaron durante las más de cinco semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

Estados Unidos impedirá que todo el tráfico marítimo entre o salga de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz. (Foto: iStock)

Dirigiéndose directamente a los líderes iraníes, Hagseth declaró: "Sabemos qué activos militares están movilizando y hacia dónde los están trasladando. Mientras ustedes se dedican a desenterrar —que es exactamente lo que están haciendo: desenterrar material de instalaciones bombardeadas y devastadas—, nosotros no hacemos más que fortalecernos".

"Están desenterrando los lanzadores y misiles que les quedan, sin tener la capacidad de reemplazarlos; carecen de industria de defensa y de la capacidad para reponer sus capacidades ofensivas o defensivas", afirmó el secretario.

El comandante del CENTCOM estadounidense, el almirante Brad Cooper, habla junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre el cierre de puertos iraníes. (Foto: AFP)

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas de su país en Oriente Medio, indicó que Washington está aprovechando el alto el fuego para rearmarse y realizar ajustes.

"Estamos rearmándonos, estamos reequipándonos y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. No existe en el mundo ninguna fuerza militar capaz de adaptarse como lo hacemos nosotros, y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo, durante el alto el fuego", concluyó Cooper.