Joven sale a caminar con extraño y horas después, la encuentran sin vida en EEUU

La historia de una mujer que salió de paseo a las montañas de Arizona, junto con un hombre que acababa de conocer a través de Instragram, terminó en una misteriosa tragedia.

Angela Tramonte había llegado recientemente a Arizona y decidió salir de excursión a las montañas fue allí cuando se encontró con un hombre que aparentemente había conocido por internet hace poco.

Sin embargo, cuando ambos empezaron el ascenso, la mujer empezó a ponerse mal debido al calor sofocante que hacía en la montaña. Al parecer, ella decidió regresar a su carro, pero el hombre quiso continuar su ruta.

Horas después la mujer fue encontrada sin vida, ella no soportó las inclemencias del clima y murió bajo las fuertes temperaturas.

El cuerpo de la mujer, identificado en los informes como Angela Tramonte, de 31 años, fue descubierto en Echo Canyon Trail, dijo el Departamento de Bomberos de Phoenix.

Los equipos de rescate llegaron a la zona montañosa después de que Tramonte “diera la vuelta a la mitad” del sendero y no regresara a su estacionamiento.

Los socorristas llegaron a la zona montañosa, pero no pudieron hacer nada para reanimar a la mujer.

Estaba muy sofocada

Un hombre que caminaba con Tramonte había llamado a la policía unas cuatro horas antes para informar que ella se dio la vuelta a la mitad del viaje porque estaba sofocada, informó el Arizona Republic.

La mujer no estaba en el auto, pero sí todas sus pertenencias, dijo el capitán del Departamento de Bomberos de Phoenix, Ron McDade, al periódico.

Horas más tarde, fue encontrada inconsciente y fue declarada muerta a pesar de los intentos de revivirla, dijo McDade.

Conoció a un hombre en Instagram

CBS Boston informó el fin de semana que Tramonte visitaba Phoenix por primera vez después de conocer a un hombre en Instagram.

Ese hombre, que trabaja como oficial de policía, según los amigos de Tramonte, quería seguir adelante, por lo que la pareja se separó. Algunos de los amigos de la mujer ahora están cuestionando las circunstancias que rodearon su muerte, según el informe.

"Si alguien está subiendo una montaña y la ves angustiada y ella no se siente bien y está agotada, ¿por qué no la acompañaste de regreso?" Dijo la amiga de Tramonte, Stacey Gerardi. “¿Por qué seguirías caminando de regreso? No tiene sentido ".

Gerardi dijo que quería “justicia” en la muerte inesperada de su amiga apenas un día después de su llegada a Arizona.

Los amigos de la mujer esperan que se haga justicia sobre este caso que está envuelto de misterio.

“Ni siquiera 24 horas y ella está muerta”, dijo Gerardi. "Queremos justicia. Queremos respuestas. Tenemos que seguir presionando. Ella era mi hermana. Tuvimos 25 años de amistad”.

No se espera que haya manipulación en la muerte de Tramonte, dijo una portavoz de la policía de Phoenix al Arizona Republic. Un médico forense determinará la causa de su muerte.

Los investigadores dijeron que la mujer parecía no tener agua con ella cuando la encontraron y posiblemente estaba tratando de obtener ayuda ya que las temperaturas en Phoenix alcanzaron los 40 centígrados el viernes, informó el Boston Globe.