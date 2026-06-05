EE. UU. sanciona al presidente cubano y a miembros de la familia Castro

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Un hijo y un nieto del líder histórico revolucionario Raúl Castro, también fueron sancionados por Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este jueves sanciones económicas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta y miembros de la familia Castro, en plena presión económica sobre la isla.

Díaz-Canel ya había sido sancionado en julio del año pasado, a causa de la represión de las protestas ciudadanas de 2021.

En esta nueva oleada de sanciones se añade a Alejandro Castro Espín, hijo del líder histórico revolucionario Raúl Castro, al nieto, Raúl Alejandro Castro, y al hijastro del presidente, Manuel Anido Cuesta.

Otro nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, señalado por medios estadounidenses por desempeñar un papel clave en las conversaciones en curso entre Cuba y Estados Unidos, no aparece entre los sancionados.

Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, es uno de los sancionados por Estados Unidos. (Foto: AFP)

Estados Unidos mantiene un embargo contra la isla comunista desde 1962, y bajo el segundo mandato de Donald Trump el cerco se ha ido estrechando.

Alejandro Castro Espín, de 60 años, fue un actor clave de las negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015.

*Con información de AFP