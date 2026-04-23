EE.UU. sanciona a guatemalteco y a otros por apoyar al cartel de Sinaloa

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Un guatemalteco y 22 personas más, fueron sancionadas por Estados Unidos, por colaborar con el Cartel de Sinaloa.

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La Oficina de Control de ACtivos Extranjeros del Tesoro (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a 23 personas y entidades, que fueron identificadas como una red de adquisición de opioides sintéticos con vínculos con el Cartel de Sinaloa, entre estas se encuentra un guatemalteco.

"Los proveedores y distribuidores de productos químicos, incluidos los designados hoy, han transformado el panorama del narcotráfico al permitir que los cárteles mexicanos sinteticen drogas ilícitas a partir de precursores químicos importados principalmente de Asia", se lee en la publicación de la OFAC.

Agregan que estas redes fabrican drogas sintéticas altamente peligrosas, las cuales llegan hasta Estados Unidos y provocan la muerte de decenas de miles estadounidenses.

"El Departamento del Tesoro seguirá atacando cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener a Estados Unidos seguro y evitar que se pierdan más vidas por el fentanilo", advirtió EE.UU.

Así opera la red

Según la información que publicó Estados Unidos, los cárteles mexicanos dependen de empresas químicas en todo el mundo para obtener precursores y así producir las drogas sintéticas. Además, por una cantidad pequeña de precursor químico, se producen grandes cantidades de sustancias ilícitas.

"Los intermediarios, en connivencia con los cárteles mexicanos, facilitan la logística y el envío de estos productos químicos a México o Guatemala por vía aérea o marítima. A menudo, los cargamentos que contienen kilogramos de precursores de fentanilo, sustancias letales, se etiquetan erróneamente como "productos químicos seguros". Posteriormente, los intermediarios transfieren los productos químicos a individuos conocidos como "cocineros", quienes controlan laboratorios clandestinos de drogas sintéticas controlados por los cárteles", detallaron.

Uno de estos cárteles es el de Sinaloa, catalogado por EE.UU. como una organización terrorista y uno de los mayores productores de fentanilo.

Los sancionados

Satishkumar Hareshbhai Sutaria (Sutaria), un proveedor de productos químicos farmacéuticos con sede en India que comerciaba con precursores de fentanilo para su uso en la producción ilícita de fentanilo.

Yuktakumari Ashishkumar Modi (Modi), facilitaba la venta y el envío de estos precursores a México y Guatemala, incluyendo N-Boc-4-Piperidona, y los etiquetaba erróneamente como "productos químicos seguros".

Jaime Augusto Barrientos Camaz (Barrientos), un intermediario guatemalteco de precursores de fentanilo que obtiene su suministro de varias empresas en la India, incluidas Agrat Chemicals y SR Chemicals. Utilizando la empresa J and C Import , con sede en Ciudad de Guatemala , Barrientos fue el receptor final de N-Boc-4-Piperidona por un total de 116 kilogramos durante un período de dos meses.

Central Logística de Servicios (Central) es otra empresa de importación y exportación con sede en Guatemala que se dedica al envío de precursores de fentanilo, así como de fentanilo terminado.

Karina Guadalupe Carrillo Torres (Carrillo) es una intermediaria de precursores químicos de fentanilo con base en Sinaloa, México. Tiene vínculos familiares con la facción Chapitos del Cártel de Sinaloa y es la esposa de Regulo Acosta Hernández (Acosta), miembro del Cártel de Sinaloa.

Regulo Acosta Hernández (Acosta) es un proveedor de fentanilo y cocaína con base en Sinaloa, México. Acosta ha utilizado lavadores de dinero en Estados Unidos para recibir pagos por la venta de drogas. Juntos, Carrillo y Acosta son dueños de las empresas Desarrollos Cartok SA de CV (Cartok) y Comercializadora Grupo Carhern SA de CV (Carhern).

María Viridiana Rugerio Arriaga (Rugerio) es una intermediaria de precursores químicos ubicada en México. Rugerio compra productos químicos en India y los vende a productores de drogas para su síntesis en fentanilo y metanfetamina.

José de Jesús Ramírez Torres (Ramírez) es un importador con sede en Jalisco, México, que utiliza sus empresas, entre ellas Corporativo y Enlace Ram SA de CV (Enlace Ram), para importar precursores químicos de metanfetamina a México.

Reyma Global Trading SA de CV (Reyma) es una empresa importadora con sede en la Ciudad de México que ha importado grandes cantidades de productos químicos utilizados en la producción de metanfetamina para diversas organizaciones, incluido el Cártel de Sinaloa.

Ramiro Baltazar Félix Heras (Félix). Félix es un miembro de alto rango de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, involucrado en el contrabando de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos.

Alejandro Reynoso Jiménez (Reynoso) es un químico que dirigía laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, México, donde obtenía y utilizaba precursores químicos para la producción de fentanilo destinado al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos. Utilizando su farmacia Botanica 2000 en Guadalajara, Reynoso fabricaba pastillas adulteradas con fentanilo para su envío a Estados Unidos.

"Como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada", finalizó OFAC.