Ejecutivo analizará ejecutoria de la CC y plan de construcción del Puente Belice II

Experto destaca que los fallos de la Corte de Constitucionalidad son inapelables y deben cumplirse.

El Organismo Ejecutivo informó que analizará la ejecutoria de amparo emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), mediante la cual se ordena continuar, ejecutar y concluir el proyecto de construcción del Puente Belice II, así como el plan de construcción.

Al ser consultado sobre el alcance de la resolución, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, indicó que aún no ha estudiado el contenido del fallo, aunque reconoció la relevancia de la obra para el Gobierno.

"No he estudiado todavía lo que la CC ha dicho. Entiendo que el Puente Belice II es una prioridad también de construcción", afirmó Menkos.

Añadió que "es algo que habrá que revisar a la luz de lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad y específicamente desde el Ministerio de Comunicaciones".

El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos se refirió al caso del Puente Belice II. (Foto: Minfin / Soy502)

El ministro subrayó que es la cartera de Comunicaciones la que "tiene la competencia y la responsabilidad de esa construcción".

Mientras que el presidente Bernardo Arévalo, señaló en una conferencia de prensa que el caso está en revisión por parte del Ministerio de Comunicaciones.

"Sobre el puente de Belice II, efectivamente el Ministerio de Comunicaciones está revisando el plan porque el proyecto tenía problemas técnicos que había sido originalmente presentado", respondió el mandatario.

Agregó que "hay que entrar a hacer una revisión y hacer una corrección de los problemas técnicos para poder procesarlo".

"Así que ese es el camino que se está siguiendo en el Ministerio de Comunicaciones", aseveró el mandatario.

CC ordena cumplir con amparo

La CC otorgó el lunes último una solicitud de asistencia para la debida ejecución de un amparo dictado el 21 de mayo de 2025, dentro del expediente 567-2025, promovido por Reyna de Jesús Escobar Rodríguez, Marta Luisa Tepen Soyos de Suret y Blanca Julia Contreras López de Montenegro.

El amparo fue planteado contra el presidente de la República, los ministros de Finanzas Públicas y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como la Coordinadora Ejecutiva del Fondo Social de Solidaridad.

La CC ordenó cumplir con el amparo otorgado el año pasado que señala que se debe construir el puente Belice II. (Foto: Archivo / Soy502)

La ejecutoria ordena que "de manera inmediata, deberán realizar y adoptar cuanta medida sea necesaria para continuar, ejecutar y concluir la construcción del proyecto".

Además, fija un plazo de 15 días a partir de la notificación para realizar las diligencias correspondientes y establece que las autoridades deberán rendir informes quincenales sobre las acciones emprendidas para cumplir la sentencia, adjuntando la documentación que respalde dichas actuaciones.

No se puede eludir la disposición

Carlos Molina Mencos, constituyente y abogado constitucionalista, señaló que los fallos de la Corte de Constitucionalidad son inapelables.

"Cuando la CC emite un fallo debe ejecutarse, sino se hace, es cuando se emite una ejecutoria la cual obliga a que se haga la acción que la Corte mandó", explicó el constituyente.

Preciso que en el caso las autoridades no cumplan con la orden emitida por la CC habrá consecuencias jurídicas.

"La ley no lo especifica, pero habría consecuencias que van desde anular todo lo actuado —con posterioridad al acto reclamado— hasta remover del cargo a la persona —que no cumple con la orden—", explicó el constitucionalista.

Mencos añadió que pareciera que el actual Gobierno "en su vida leyó la Constitución" y aunque "quizás es bueno lo que quieren hacer" no es la forma de hacerlo.