Ejecutivo analizará la próxima semana propuesta de ampliación presupuestaria

La propuesta deberá ser discutida por el Legislativo, quien decidirá si se aprueba o no.

El Gabinete Específico de Desarrollo Económico (Gabeco) iniciará el análisis de la propuesta de ampliación presupuestaria que será remitida al Congreso de la República en los próximos días, dio a conocer el viceministro de Finanzas, Walter Figueroa.

El Ejecutivo solicitará la ampliación en mención, debido a que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, aprobado en noviembre del año recién pasado.

Según Figueroa, la reasignación de recursos no puede hacerse de forma simple, ya que existen fondos con destinos específicos establecidos en la Constitución y en leyes ordinarias.

"La idea es tener la próxima semana una propuesta final para poder discutirla en el seno del Organismo Ejecutivo, para poder integrar ese trabajo con el Congreso de la República", indicó.

Walter Figueroa, viceministro del Minfin informó sobre el proceso de elaboración de la propuesta de ampliación presupuestaria. (Foto: SCSP / Soy502)

"Recuerden que no es tan sencillo como llevar una asignación de un lado hacia otro, porque hay fuentes constitucionales, fuentes con destino directo por leyes ordinarias. Hay que hacer un trabajo quirúrgico de manera que no haya descompensaciones", precisó el viceministro.

Figueroa recordó que, una vez enviada la iniciativa, será el Legislativo quien determine los plazos y el contenido final de la ampliación.

Problemas para funcionar

La vicepresidenta Karin Herrera, quien participó en el Gabeco, señaló que tiene "algunos puntos críticos" por el tema del presupuesto y como ejemplo, citó a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET)

La vicepresidenta Karin Herrera señaló que hay problemas con el presupueto con algunas instituciones. (Foto: Vicepresidncia / Soy502)

Explicó que en dicha secretaría, la cooperación internacional cubría parte del funcionamiento de una de sus unidades y debido a que ahora faltará ese apoyo, trabajan para resolver como cubrir ese déficit.

"Estamos tratando de regresar a las condiciones de 2025, pero que no son las óptimas para poder brindar un mejor servicio a la población", afirmó la vicemandataria.

Herrera señaló que casos similares se registran en la Región Trifinio, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE) y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Sanacyt).