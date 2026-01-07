Minfin señala que brecha presupuestaria impactará en la inversión pública

-

Ejecutivo prepara la propuesta de una ampliación presupuestaria que será enviada al Congreso.

La brecha entre el presupuesto vigente y el que fue suspendido genera problemas operativos para la administración pública, especialmente en materia de inversión advirtió Walter Figueroa, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

El funcionario confirmó que el presupuesto de apertura de este año asciende a Q 154,836.6 millones, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 36-2024, así como las ampliaciones contenidas en el Decreto 1-2025 y los acuerdos gubernativos 20, 21 y 37, todos emitidos en 2025.

Figueroa detalló que de ese monto, Q 101,699.4 millones corresponden a gasto de funcionamiento, equivalente al 65.7 % del total; Q 32,975.1 millones se destinan a inversión, es decir el 21.3 %; y Q 20,162.1 millones a servicios de la deuda pública, que representan el 13 %.

Walter Figueroa, viceministro de Administración Financiera del Minfin. (Foto: SCSP / Soy502)

Explicó que la diferencia entre el presupuesto vigente y el que fue dejado en suspenso por la Corte de Constitucionalidad es de alrededor de Q8,632 millones y que esta brecha tendrá como principal impacto la reducción temporal de la inversión pública, ya que deberá ajustarse a los montos ejecutados en 2025.

El viceministro señaló que varias entidades habían programado nuevos proyectos y programas de inversión para 2026, los cuales deberán esperar hasta que se apruebe una ampliación presupuestaria que permita contar con mayores recursos.

En ese contexto, la inversión pública quedará limitada a los niveles del ejercicio fiscal anterior, lo que provocará la postergación de nuevas iniciativas de infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento institucional previstas para 2026.

Asimismo, advirtió que la suspensión del decreto presupuestario implica el desfinanciamiento de proyectos estratégicos como los relacionados con puertos y aeropuertos, considerados clave para el impulso y desarrollo de la economía nacional.

También se suprimen los fondos asignados a entidades de reciente creación, entre ellas la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios y la Superintendencia de Competencia.

En la presentación del viceministro se menciona que que se proyecta que Guatemala alcance un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4.0 % en 2026, sin embargo, operar con el presupuesto del ejercicio fiscal anterior genera incertidumbre entre los agentes económicos.

Varios de los proyectos de inversión pública planificados para 2026 deberán esperar hasta contar con los recursos. (Foto: Archivo / Soy502)

En ese sentido, la búsqueda de una ampliación presupuestaria contribuirá a la estabilidad financiera, al fortalecimiento del marco institucional, a la gobernabilidad y a la continuidad y ampliación de los bienes y servicios públicos.

El funcionario informó que el Minfin enviará al Congreso de la República un proyecto de ampliación presupuestaria y que los equipos técnicos ya trabajan en su elaboración.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que "la suspensión del presupuesto 2026 ha sido aprovechado para que estructuras que se dedican a desinformar infundan temores sobre la capacidad del gobierno para responder a la población".

Añadió que "el Gobierno está firmemente comprometido a continuar trabajando para responderle al pueblo y brindarle los servicios que necesita y merece para llevar el desarrollo a todas las esquinas del país".

Arévalo recordó que "la Constitución Política de la República establece los mecanismos que nos permiten garantizar que el gobierno siga funcionando"

Resaltó que, de manera adicional, el Ejecutivo trabajará junto con el Congreso de la República para asegurar que durante el año se pueda responder nuevamente a las necesidades de la población.