Ejecutivo busca agilizar la devolución del crédito fiscal para dinamizar la economía

Iniciativa de ley será enviada en las próximas semanas al Organismo Legislativo.

El Organismo Ejecutivo presentará una iniciativa de ley al Congreso de la República con el objetivo de que modifique el marco legal y de esa forma se facilite el proceso para devolver el crédito fiscal a los usuarios lo cual, según el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) dinamizaría la economía.

"Es una prioridad de la administración del presidente —Bernardo— Arévalo que todos los recursos que tengamos a mano disponibles puedan ser utilizados para hacer más ágil la devolución de impuestos en nuestro país", afirmó Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas.

El funcionario explicó que entre 2024 y 2025 el Gobierno ha devuelto Q 1,228.5 millones de impuestos los cuales afirmó: "se traducirán en más actividad económica, empleo y por lo tanto bienestar para los guatemaltecos".

"Estamos comprometidos con que la devolución de impuestos sea un proceso ágil, transparente y que convierta rápidamente los recursos que están guardados de manera ociosa en el Banco Guatemala en actividad económica", afirmó el ministro.

Agregó que debido a esa situación en las "próximas dos semanas el Ejecutivo presentará una iniciativa de ley para facilitar la devolución de impuestos".

Qué implica

El funcionario explicó que con la iniciativa lo que buscan es establecer un procedimiento único y estandarizado para atender de manera eficiente las solicitudes de devolución de impuestos y cumplir con el principio de igualdad establecido en la Constitución Política.

Afirmó que al ponerse en marcha se prevé generar beneficios económicos directos a la economía nacional pues se incrementaría los recursos financieros para los contribuyentes en sus decisiones de inversión.

Asimismo, se daría certeza jurídica al garantizar los derechos de los contribuyentes, se reforzaría la imagen institucional al promover la transparencia y se fortalecería la confianza en la administración pública.

Menkos indicó que el Gobierno espera que esta iniciativa cuente con el respaldo político del Legislativo en virtud que busca "apoyar inversión privada, mejorar la experiencia de los contribuyentes y la eficiencia en la función institucional".