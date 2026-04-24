Ejecutivo devuelve nómina de candidatos a fiscal general a postuladora

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Expedientes fueron llevados a la sede de la Comisión de Postulación luego que la Presidencia fuera notificada de la resolución.

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El Organismo Ejecutivo devolvió la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) a la Comisión de Postulación, en cumplimiento de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La tarde de este jueves la alta corte ordenó retrotraer el proceso de conformación de una nómina de candidatos a dirigir la Fiscalía Nacional, una decisión que, según analistas, podría modificar la integración del listado.

El secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, confirmó que la notificación del fallo fue recibida en la sede de esa dependencia y que se actuó dentro del plazo establecido por el máximo tribunal constitucional.

"Le estamos dando cumplimiento a la resolución de la CC que hace algunos minutos fue notificada en la sede de la Secretaría General de la Presidencia", indicó el funcionario.

El secretario detalló que la CC otorgó un plazo de cuatro horas para devolver la nómina remitida previamente por la Comisión de Postulación, como parte de un amparo que ordena la reevaluación de ciertos perfiles

El secretario General de la Presidencia Juan Gerardo Guerrero Garnica, confirmó que fueron devueltos los expedientes de las personas que integraron la nómina de candidatos a dirigir el #MP que fue anulada por la #CC. pic.twitter.com/oafSMlnyqD — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 24, 2026

Según Guerrero Garnica la resolución deriva de una de las más de veinte impugnaciones planteadas dentro del proceso de selección, en este caso vinculada a la revisión de la experiencia profesional de algunos aspirantes.

Señaló que corresponderá a la Comisión determinar si, tras la nueva evaluación, se mantienen o se modifican los nombres incluidos en la nómina.

"Esa es una decisión muy específica que tendrán que tomar los miembros de la Comisión de Postulación", afirmó el funcionario.

De acuerdo con el procedimiento establecido por la CC, la Comisión contará con un plazo de hasta 48 horas para reevaluar los expedientes, particularmente en lo relativo a quienes han ejercido funciones en la judicatura como jueces de primera instancia.

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Posteriormente, dispondrá de un máximo de 24 horas para volver a votar y definir una nueva nómina o ratificar la anterior.

El secretario reiteró que esperan que los comisionados puedan llevar a cabo su labor de una forma independiente e imparcial y le deseó "mucha fuerza para no ceder a presiones".

La decisión de la CC abre un nuevo escenario en la elección del próximo fiscal general, al reabrir etapas ya concluidas y generar la posibilidad de cambios en la lista de aspirantes.

Al finalizar el proceso que retrotrajo la Corte la Postuladora deberá nuevamente enviar la lista de seis candidatos al Presidente de la República para lleve a cabo la designación final.