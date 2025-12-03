Ejecutivo impulsa modelo para unificar fondos de inversión pública

-

Ejecutivo busca que los gobernadores coordinen la ejecución de obra pública rural.

La figura de los Gobiernos Departamentales es un modelo que el Organismo Ejecutivo impulsa en la provincia para ordenar, coordinar y dar coherencia a la ejecución de obra pública en todo territorio nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), estos espacios tienen como objetivo identificar "proyectos a desarrollar en cada departamento y con eso poder aprovechar fondos los destinados a inversión pública".

También busca la forma de crear mecanismos de trabajo conjunto entre el Gobierno central y las municipalidades, debido a que "el poder municipal y el Ejecutivo son los únicos dos actores que tienen un mandato para ejecutar obras en beneficio de la población".

Las autoridades bsucan que toda la obra pública se lleve a cabo con coherencia. (Foto: AGN / Soy502)

Durante una gira de trabajo en Baja Verapaz, el presidente Bernardo Arévalo informó que los Gobiernos Departamentales establecerán un mecanismo mediante el cual "toda la obra pública de un departamento se llevará a cabo con coherencia para sacar un mejor provecho en cada municipio y para el departamento".

El mandatario afirmó que cada Gobierno Departamental contará con un Plan de Desarrollo territorial que integrará lo que el Ejecutivo tiene previsto para la región y que cada ministerio definirá sus objetivos y proyectos específicos para alinearlos con esa planificación.

El presidente detalló que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) será la responsable de consolidar la información financiera y programática.

A través de la Secretaría se integrará la disponibilidad de recursos del Ejecutivo, de las municipalidades y de los fondos provenientes de los Consejos de Desarrollo, con el propósito de "unificar fondos para los proyectos de inversión" y garantizar que la planificación se ejecute con respaldo presupuestario.

Arévalo añadió que el gobernador departamental será el coordinador principal del plan, con la responsabilidad de mantener la articulación entre ministerios, autoridades locales y los órganos de desarrollo.

Según explicó, el gobernador "tendrá la responsabilidad ante el presidente de la República de velar porque se obtenga la información para tener una buena relación con cada uno de los funcionarios del Ejecutivo, funcionarios locales y consejos de desarrollo".

El presidente Bernardo Arévalo durante la instalación del Gobierno Departamental en San Marcos. (Foto: SCSP / Soy502)

Además, anunció que se conformará un Gabinete Departamental con representantes de los ministerios, quienes trabajarán junto al Gobernador para implementar la visión de desarrollo planteada para cada territorio.

Con este modelo, el Ejecutivo busca un esquema ordenado de planificación territorial que permita que los proyectos públicos respondan a prioridades comunes y eviten la dispersión histórica en la ejecución de obra pública en el país.

Instalación

Entre ayer martes y este miércoles el presidente Bernardo Arévalo llevó a cabo la quinta gira "A Tu Tierra" en San Marcos, donde además se instaló un Gobierno Departamental.

Según información de la Secretaría Coordinación Ejecutiva de la Presidencia el Gobierno ha llevado a cabo la instalación de los gabinetes en Santa Rosa, Sacatepéquez y Petén.

También se tiene previsto hacerlo en próximas fechas en Chiquimula, Alta Verapaz y Retalhuleu y la meta es que durante 2026 todos departamentos cuenten con el respectivo gabinete departamental.