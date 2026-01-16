Ejercito descarta que tropas estadounidenses patrullen frontera con México

-

Institución castrense señala que el patrullaje del área fronteriza entre Guatemala y México está cargo de las tropas guatemaltecas y no hay presencia de tropas de otro país.

El Ministerio de la Defensa Nacional descartó la información que circuló recientemente en medios del Estado de Chiapas México que señalaba que había tropas estadounidenses patrullando la frontera entre Guatemala y México.

Varios medios de comunicación del Estado de Chiapas, México, publicaron en sus páginas electrónicas y cuentas de redes sociales que Guatemala recibió apoyo militar de Estados Unidos para para vigilar frontera con México.

El medio radial XEVT 104.1 FM, publicó en su página electrónica oficial que "El Gobierno de Estados Unidos envió ayuda militar a Guatemala, como parte de la cooperación entre ambas naciones para fortalecer la capacidad operativa del Ejército centroamericano y vigilar la frontera que comparte con México".

Medios de Chiapas, México, señalaron que había tropas estadounidenses en la frontera de Guatemala con México. (Foto: Archivo / Soy502)

Asimismo, en el medio de Comunicación EL ORBE de Chiapas, publicó un artículo donde señalaba la supuesta presencia de tropas estadounidenses en la frontera de Guatemala y México.

De la misma manera varias páginas de noticias regionales de Chiapas en Facebook anunciaron la misma información. Sin embargo, todas las noticias señalan como fuente una publicación de la cuenta oficial de X de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala realizada el 11 de enero pasado.

Dicha publicación precisa que "como parte de los esfuerzos conjuntos para enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional, el Gobierno de Guatemala extendió una invitación para la llegada de dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos".

Como parte de los esfuerzos conjuntos para enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional, @GuatemalaGob extendió una invitación para la llegada de dos ✈️ C-17 de @usairforce para la continuación de entrenamientos tácticos de las fuerzas especiales entre @Southcom y… pic.twitter.com/tuwtmh71CN — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 11, 2026

Esto para para la continuación de entrenamientos tácticos de las fuerzas especiales entre el Comando Sur de los Estados Unidos y el Ejército de Guatemala.

La publicación también señala que se llevaría a cabo la entrega de una donación de artículos de primera necesidad, con lo cual se reafirma "el compromiso compartido con la seguridad, la estabilidad regional y la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala".

La publicación de la Embajada de Estados Unidos no menciona la llegada de tropas estadounidenses a suelo guatemalteco ni que se llevarían a cabo patrullajes conjuntos en la frontera de Guatemala y México.

Descartan información

El Ministerio de la Defensa Nacional confirmó que no hay tropas estadounidenses patrullando la frontera entre Guatemala y México.

Un vocero del Ejército de Guatemala confirmó a Soy502 que el patrullaje del área fronteriza entre Guatemala y México está cargo de las tropas guatemaltecas.

"En el patrullaje no hay intervención de ninguna unidad de otro país", precisó la fuente.