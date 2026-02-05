¿Quiénes son Astrid Lemus y Estuardo Gálvez, quienes compiten por la CC?

Astrid Lemus y Estuardo Gálvez se disputarán la magistratura de la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios.
Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, obtuvo 5,885 votos a favor y Carlos Estuardo Gálvez Barrios 4,495 en la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Ya que ninguno de los dos alcanzó la mayoría de votos, se enfrentarán a una segunda elección el próximo 12 de febrero, en donde se definirá quien ocupará la magistratura.
Ambos son abogados y notarios, y se han desempeñado en varios ámbitos a lo largo de su carrera.
Astrid Lemus
Ha sido catedrática universitaria, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y abogada particular.
En la CSJ estuvo entre 1994 y 1999. Mientras tanto, entre 2020 y 2021, ocupó de manera interina la decanatura de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
En 2020, fue propuesta por el entonces vicepresidente Guillermo Castillo, como candidata a magistrada de la CC por parte del Organismo Ejecutivo.
Estuardo Gálvez
Ha sido catedrático universitario, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha tenido participación activa en los procesos de elección de magistrados.
Fue rector de la Usac dos veces, entre 2006 y 2014. En 2021, también fue candidato a magistrado de la CC por el CANG, pero retiró su candidatura al ser capturado por la actual administración del Ministerio Público, con quienes ahora se alió para volverse a postular.
Fue también denunciado por el caso Comisiones Paralelas, pero en todas las acusaciones salió libre.
Los suplentes
Los candidatos a magistrados suplentes, acompañan a los titulares en la inscripción.
Luis Fernando Bermejo con Lemus y Melvin Portillo con Gálvez.
Bermejo se graduó de la Universidad Francisco Marroquín como abogado y notario. Dirige el Departamento de Propiedad Intelectual de la firma "Bermejo & Bermejo", desde su creación hace 11 años.
Portillo es doctor en derecho, catedrático universitario y actualmente es el secretario de política criminal del Ministerio Público.
Fue asesor jurídico en las municipalidades de Poptún, Dolores y Barberena coordinando todas las áreas legales.
Segunda vuelta
La segunda vuelta para elegir a magistrado titular y suplente por parte del CANG está programada para el próximo 12 de febrero.
Ese día se conocerá quién será el magistrado titular y suplente de la CC.
Además, falta que los Organismos Judicial, Ejecutivo y Legislativo, así como el Consejo Superior Universitario, realicen sus procesos de designación de los magistrados que les compete.