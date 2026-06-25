Embajada celebra los 250 años de independencia de Estados Unidos

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El Encargado de Negocios en la Embajada de EE. UU. en Guatemala, Jorgan K. Andrews destacó la relación diplomática de ambos países y la lucha contra el narcotráfico.

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El próximo 4 de julio, Estados Unidos (EE. UU.) conmemora oficialmente su 250 aniversario de la declaración de independencia de 1776. Ese hecho histórico es celebrado por estadounidenses a nivel nacional e internacional con la realización de eventos cívicos, educativos y culturales.

Este miércoles, la embajada de EE. UU. en Guatemala llevó a cabo su celebración de independencia, la cual fue presidida por Jorgan K. Andrews, encargado de Negocios de la sede diplomática, quien inauguró la festividad con su discurso y un brindis en compañía de invitados especiales, cuerpo diplomático y autoridades del Gobierno de Guatemala, entre otros.

"Estamos muy orgullosos y emocionados por nuestro 250 aniversario de independencia de nuestra nación. Es un evento muy especial para todos nosotros", expresó Andrews.

El encargado de Negocios de la sede diplomática, Jorgan K. Andrews, fue quien presidió el evento. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante la magna conmemoración, el diplomático destacó los valores de libertad, democracia y los lazos culturales entre Estados Unidos y Guatemala.

"Nuestra relación diplomática con Guatemala es profunda. Estamos colaborando en varias cosas que afectan a nuestros ciudadanos y hay muchas cosas que podemos hacer en conjunto porque somos aliados estratégicos y tenemos los mismos desafíos y las mismas oportunidades. Cuando nuestras dos democracias trabajan juntas, no hay límites en los resultados que podemos obtener", expresó el jefe de Negocios de la embajada estadounidense.

El alcalde capitalino Ricardo Quiñónez fue uno de los invitados a la celebración. (Foto: Wilder López/Soy502)

Seguridad

El diplomático afirmó que la lucha contra el narcotráfico y los cárteles es una prioridad para el presidente Donald Trump y también para Guatemala.

"Lo que está haciendo el presidente Trump es traer todas las capacidades y esfuerzo del gobierno contra los cárteles, el narcotráfico y el narcoterrorismo. Cómo veterano de la lucha contra el narcotráfico, nunca había visto tantas capacidades, habilidades agrupadas para luchar contra los cárteles, así que Guatemala es un socio confiable e importante", agregó.

El funcionario dijo que Guatemala es miembro de la coalición de Las Américas contra cárteles y en esta fase se está explorando oportunidades nuevas de apoyar.