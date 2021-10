Emblemática estela maya regresa a Guatemala

La pieza desapareció del país en los años 60 y fue vista de nuevo en 2019 en una subasta en París.

Un fragemto de la "Estela número 9" del sitio arqueológico de Piedras Negras (al noroeste de Petén) fue entregado por la coleccionista privada Manichak Aurance de manera voluntaria en una ceremonia realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación UNESCO.

La pieza importante para la historia del país desapareció en la década de los 60 y fue comprada en 1963 en Francia por Manichak y Jean Aurance. Esta fue vista de nuevo en París en 2019 durante una subasta en la casa francesa Millon Drouot encendiendo las alertas para su recuperación.

STOLEN ART ALERT Drouot Auction House in Paris is trying to sell Piedras Negras Stela 9! The Maya sculpture was stolen in the 60s is offered with no shame or explanation. Guatemala wants it back! *JOURNALISTS CONTACT ME* I'm happy to talk about this. https://t.co/TD2CpeOkLV pic.twitter.com/WRmtmdmq53 — Dr Donna Yates (@DrDonnaYates) September 10, 2019

Tras ser reconocida se suspendió la venta y de inmediato se inició una mediación entre Guatemala, Francia y UNESCO, donde la Sra. Aurance optó por devolverla a Guatemala.

La ceremonia de entrega se realizó en la sede de la Unesco en París, Francia el 25 de octubre del 2021. La pieza fue recibida por Francisco Roberto Gross Hernández, Embajador de Guatemala ante la UNESCO, en presencia de Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.

Coleccionista junto a representantes de Unesco y la pieza. (Foto: AFP)

Según la descripción de la institución: "El fragmento muestra la parte superior del suntuoso tocado de un antiguo gobernante de Piedras Negras, quien accedió al trono en el año 729 d.C. Este representa al gobernante con una enagua de jade usada por el dios del maíz".

Fragmento de la estela número 9 devuelta a Guatemala. (Foto: Oficial)

Esta es parte de la Estela 9, que según se data, fue erigida en el año 736, realizada en el siglo VIII. Cuenta con unos 50 centímetros de alto, 46 de largo y 5 de ancho, está hecha de piedra caliza y representa el tocado del gobernante 4 de Piedras Negras, que accedió al poder en el año 729 de la era cristiana.

UNESCO afirmó que la pieza será enviada al Museo Nacional de Arqueología y Etnología de la Ciudad de Guatemala, reiterando que continúa la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

"Guatemala es signataria de la Convención de 1970 de la UNESCO sobre las Medidas para Prohibir y Prevenir la Importación, Exportación y Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, que este año marca su 50 aniversario de promover la cooperación, medidas concretas y defensa entre los Estados Partes", la UNESCO y sus socios.

En septiembre de 2019, tras el fallecimiento de su esposo, Manichak Aurance decidió subastar su colección. Esta contenía más de 120 objetos de arte precolombino con piezas de varios países latinoamericanos como México, Perú, Ecuador y Guatemala.

Guatemala logró recuperar la pieza ya que se conservaban fotografías tomadas en su descubrimiento en 1899. México no pudo parar la venta de sus bienes pues no contaba con registros de los objetos.

Con información de UNESCO.