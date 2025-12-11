Municipal se acerca al objetivo, al eliminar a Mictlán y meterse en semifinales

-

Sin dejar lugar a dudas, Municipal cumplió con su etiqueta de favorito en su llave de cuartos de final del torneo Apertura 2025, al derrotar 2-0 en el estadio El Trébol a Mictlán y avanzar a las semifinales gracias al 3-0 en el marcador global.

A pesar de que los conejos fueron los primeros en llamar la atención en el área rival, con un remate desde fuera del área de Juan Escobar, en el minuto 3, que obligó a Braulio Linares a lanzarse para evitar el tanto, rápido los locales respondieron.

Primero, con una volea de Rudy Barrientos que se fue a penas desviada del marco de John Faust, al 12, y luego con el tanto que rompió la igualdad en la casa edil. En el 16, José Martínez cabeceó un balón que el arquero alcanzó a atajar, pero en el rebote apareció César Calderón, quien solo empujó para desatar la locura en la zona 3 capitalina.

Pedro Altán (minuto 20) casi consigue el segundo de los ediles, pero el palo se encargó de ahogar su grito de gol y Faust, un par de minutos después, evitó que Yúnior Pérez ampliara en un mano a mano en el área.

La respuesta del conjunto miteco fue por partida doble. Linares detuvo con el pie un cara a cara contra César Chinchilla (32) y, en la siguiente jugada, Ronaldo Dinolis no le dio buena dirección a su cabezazo en total soledad, tras un centro de Escobar desde la izquierda.

Eso fue lo mejor de la visita en todo el encuentro, que después tuvo que conformarse con reducir al máximo las ofensivas de Municipal, aunque no lo consiguieron siempre.

Cierre redondo

Ya en la segunda mitad, el dominio rojo fue mayor, aunque con menos oportunidades claras en el área. Eso sí, consiguieron ampliar gracias a Cristian Hernández, quien llegó desde el banquillo tras el descanso.

Rudy Muñoz, uno de los mejores en el duelo, mandó un centro desde la parte izquierda, que el "Cheka" bajó con el pecho y, sin pensarlo dos veces, mandó al fondo de la portería, pegada al palo, con un zurdazo certero desde el corazón del área.

De esta manera, el conjunto dirigido por Mario Acevedo se plasmó en las semifinales, en donde ya espera rival, que dependerá de los resultados de este jueves para saber si es Aurora, Xelajú o Achuapa, ya que no podrían medirse ni a Antigua ni a Mixco, por la posición en la tabla.