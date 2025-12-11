"War of the Kingdoms" retrata la leyenda de Hagen y Siegfried

La venganza es el eje central que impulsa el conflicto en la historia.
Basada en la mitología germana, la serie retrata la leyenda de Hagen y Siegfried para mostrar cómo una rivalidad puede afectar a toda una población.
War of the Kingdoms narra la enemistad de dos héroes, el cantar de los nibelungos, la traición de la corte burgundia y cómo la venganza puede devastar un reino.
Sus creadores, Cyrill Boss y Philipp Stennert, comentan que utilizaron castillos, espadas y reinos como un espejo de la sociedad actual: "La humanidad, sin importar la época, sigue atrapada entre extremos".
"Hagen encarna el pensamiento frío, la lógica y el control, mientras que Siegfried ejemplifica la fe, el impulso y el territorio emocional", detallan Boss y Stennert.
Lo que comienza como una batalla personal se convierte en una lucha de poder centrada en la desconfianza y el engaño, lo que provoca que el reino se debilite por dentro. Con una historia profunda y un enfoque mitológico, War of the Kingdoms se estrenará el 14 de diciembre por Universal+.