Los pocos triunfos de clubes de Guatemala ante la poderosa Liga MX y sus gigantes

-

Diferentes presupuestos, infraestructuras y plantillas distantes colosalmente sobresalen a la hora de hablar del duelo de Xelajú contra el poderoso Monterrey, en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, pero aun así, los propios chivos, como otros contados clubes nacionales, han logrado la hazaña de vencerlos.

EN CONTEXTO: Xelajú enfrentará a un grande de México en la Copa de Campeones 2026

Ocho representativos guatemaltecos: Comunicaciones, seguido por Municipal, Xelajú, Suchitepéquez, Marquense, Aurora, Jalapa y Guastatoya, figuran con roce ante gigantes aztecas en competiciones oficiales, choques que cada vez que se dan retratan una disparidad.

Los albos se han cruzado en 35 ocasiones con rivales del vecino país y son los que más triunfos han conseguido. El balance es de 4 victorias, 9 empates y 22 derrotas. Las épicas las consiguieron contra Chivas, en 2001 (3-1), Morelia, en 2003 (1-0), Pumas, en 2009 (2-1) y Monterrey, en 2011 (1-0).

En contra parte, en sus caídas más dolorosas tuvieron como verdugos a las Chivas (5-0), en 1962, Cruz Azul (5-0), en 1997, a Morelia (4-0), en 2003, y a Toluca (5-1), en 2013.

Con 15 presentaciones, el combinado escarlata no ha logrado estrenar su casillero de ganancias. 4 igualdades y 11 caídas son sus cifras, teniendo sus peores actuaciones ante el Santos de Torreón (6-1), en 2010, y el 7-3 y 4-1 ante Pachuca, en 2014.

Aunque con menos encuentros, otros que sí pueden presumir haber hecho tropezar a clubes mexicanos son los quetzaltecos (1 Victoria, 2 empates y 3 derrotas) y los venados (1 victoria, 2 empates y 2 derrotas). Los primeros a las Chivas (1-0), en 2012, y los segundos a Universidad de Nuevo León (3-0), en 1983.

Guastatoyanos, leones, aurinegros y el desaparecido jalapaneco no pasan de 2 duelos ante mexicanos y ninguno siquiera les ha sacado el empate, una racha que demuestra que la brecha es amplia, pero eso no quita que cuando de nuevo toque salir a enfrentarlos se pelee les pelee con el alma.