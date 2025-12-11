Taylor Swift responde a críticos y defiende su espacio

-

Swift aborda críticas y reafirma su presencia en la industria.

Taylor Swift respondió con firmeza a quienes desean que desaparezca del foco público. Durante su visita a The Late Show With Stephen Colbert, la cantante habló de su relación con Travis Kelce, la recuperación de sus masters y su nuevo álbum Life of a Showgirl.

La artista habló sobre su compromiso. (Foto: X)

Al mencionar las críticas sobre su dominio cultural, Swift aseguró que valora la longevidad profesional y que no piensa retirarse solo porque algunos pidan "darle oportunidad a otra persona". Con humor, afirmó: "No quiero, ¿sabes?".

También compartió que puede hablar con Kelce sobre cualquier desafío y que comprometerse y recuperar su música eran logros que veía imposibles. Recordó su batalla para regrabar sus primeros discos y agradeció a sus fans por hacerlo posible.

Taylor afirmó sentirse afortunada por los éxitos de este año tanto a nivel profesional como personal. (Foto: X)

"Comprometerme con el amor de mi vida, recuperar toda mi música, fueron dos cosas que simplemente nunca podrían haber sucedido. Podrían no haber sucedido. No fue como si pensara: 'Es solo cuestión de tiempo'. Ambas cosas podrían no haber llegado a mi vida, y estoy muy agradecida de que hayan sucedido", reveló la artista.

La cantante y el presentador en el estudio del show. (Foto: X)

Swift explicó que en casa evita rodearse de objetos musicales para mantener un ambiente personal y equilibrado, reservando el estudio solo para días especiales.