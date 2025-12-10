Gobierno lleva 81.9 % de ejecución presupuestaria hasta el momento

-

La Cartera de Finanzas señala que se podría cerrar con el 92 % de ejecución presupuestaria, lo que supondría erogar más de Q15.6 millones en pocos días.

OTRAS NOTAS: Banguat proyecta un 2026 de crecimiento sostenido y estabilidad récord

El Gobierno confirmó que al 8 de diciembre último se ha ejecutado el 81.9 % de los recursos asignados para 2025, equivalente a Q 126,766.7 millones de los Q 154,836.6 millones vigentes del presupuesto de este año.

Según el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos, se tiene la expectativa de cerrar el año con una ejecución presupuestaria del 92 %, lo que significa que en los últimos 23 días del año el Organismo Ejecutivo espera ejecutar el 10.1% del presupuesto lo que representan alrededor de Q 15,630 millones.

"En este momento ya se han ejecutado más de Q 126 mil millones que se transfieren en bienestar, en certidumbre y en el cumplimiento de los derechos de la población", declaró el ministro.

El Minfin presentó los datos de ejecución de las distintas cateras del Ejecutivo. (Foto: Archivo / Soy502)

El funcionario aseguró que el Gobierno le da "mucha prioridad" a la ejecución de los ministerios que tienen bienes y servicios públicos que entregar a la población.

Los datos presentados por el Ministerio de Finanzas Publicas (Minfin) precisan que la cartera con mejor ejecución es el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que hasta el 8 de diciembre tenía una ejecución del 85.4 %.

El segundo lugar es para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) con 85.4 % y el tercero es el Ministerio de la Defensa Nacional con 84.7 %.

Donde mejor desempeño se ha tenido es los servicios de la deuda pública que tiene un 92.8 % de ejecución presupuestaria y la Procuraduría General de la Nación (PGN) con 86.1 %.

Mientras que las carteras con las ejecuciones más bajas son el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), con el 53.1 %; el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), con 55.2 %, y, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), con el 67.8 %.