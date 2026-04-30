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Esto sucederá con los hombres que se alteraron en el tránsito

  • Por Reychel Méndez
30 de abril de 2026, 14:29
Tras el percance, la empresa se pronuncia. (Foto: Captura de video)

Tras el percance, la empresa se pronuncia. (Foto: Captura de video)

La empresa indicó que las personas involucradas han sido separadas de la institución.

OTRAS NOTICIAS: Conductor enfurecido golpea un auto en la San Juan (video)

Tras un incidente vial que sucedió en la Calzada San Juan, donde se vieron involucrados dos trabajadores de una empresa y un conductor particular, la empresa para la que ambos trabajaban emitió un comunicado.

El hecho se popularizó rápidamente por un video que se compartió en redes sociales y en el que se documentó el momento exacto en el que dos hombres intentan agredir a un conductor, incluso llegan a amenazarlo y a golpear el vehículo. 

En el comunicado la empresa indicó que  su comportamiento es inaceptable y contraviene los valores de respeto y seguridad que rigen la empresa. Por ello, tomaron medidas inmediatas, entre ellas separar la relación laboral con los agresores y ofrecer apoyo para asegurar que la situación se resuelva de manera justa con la persona afectada.

Asimismo, expresaron que portar la indumentaria de la empresa conlleva una responsabilidad de respeto y ante el hecho, fue totalmente vulnerada.

Momentos después del percance, la empresa se pronunció por medio de un comunicado. (Foto: Redes Sociales)
Momentos después del percance, la empresa se pronunció por medio de un comunicado. (Foto: Redes Sociales)

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