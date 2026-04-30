Esto sucederá con los hombres que se alteraron en el tránsito

La empresa indicó que las personas involucradas han sido separadas de la institución.
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Tras un incidente vial que sucedió en la Calzada San Juan, donde se vieron involucrados dos trabajadores de una empresa y un conductor particular, la empresa para la que ambos trabajaban emitió un comunicado.
El hecho se popularizó rápidamente por un video que se compartió en redes sociales y en el que se documentó el momento exacto en el que dos hombres intentan agredir a un conductor, incluso llegan a amenazarlo y a golpear el vehículo.
En el comunicado la empresa indicó que su comportamiento es inaceptable y contraviene los valores de respeto y seguridad que rigen la empresa. Por ello, tomaron medidas inmediatas, entre ellas separar la relación laboral con los agresores y ofrecer apoyo para asegurar que la situación se resuelva de manera justa con la persona afectada.
Asimismo, expresaron que portar la indumentaria de la empresa conlleva una responsabilidad de respeto y ante el hecho, fue totalmente vulnerada.