Conductor enfurecido golpea un auto en la San Juan (video)

Un conductor y su copiloto actuaron con agresividad contra un automóvil en la calzada San Juan.
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Un video se ha popularizado en redes sociales en el que evidencia cómo un conductor es víctima de agresiones proporcionadas por otro conductor y su copiloto.
Según testigos, los agresores atravesaron el vehículo en el que se transportaban para impedirle el paso a la víctima.
En el video se puede observar que el piloto y el copiloto amenazan y rodean el carro de la víctima, incluso le piden que descienda del vehículo.
Al negarse uno de ellos empieza a golpear al automóvil tratando de desprender el retrovisor en reiteradas ocasiones.
Tras varios momentos de tensión los atacantes se suben al vehículo, parece que se retiran del lugar pero deciden tomar una última represalia y terminan retrocediendo y colisionando.