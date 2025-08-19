Sector empresarial exige restablecer operaciones en Empornac

-

Varias cámaras empresariales y la Asociación Guatemalteca de Exportadores manifiestan su rechazo a las medidas de hecho que un grupo de trabajadores han tomado y que han paralizado las operaciones de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y exigen que se reúnen las labores.

La Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) mediante un comunicado manifestó "su profunda preocupación por la interrupción de operaciones en el Puerto Santo Tomás de Castilla, infraestructura estratégica que moviliza cerca del 40 % de la carga del país".

Camagro señaló que "los puertos son servicios esenciales para el comercio y la economía y su paralización afecta gravemente a la economía nacional".

El sectore empresarial del país exige a las autoridades que se reanuden operaciones en Empornac. (Foto: Archivo / Soy502)

Precisó que también es afectado el "abastecimiento esencial, encarece la logística, daña la confianza de los socios comerciales y pone en riesgo ingresos y empleos de los guatemaltecos".

"Exigimos a las autoridades correspondientes restablecer de inmediato las operaciones y garantizar la continuidad de este servicio esencial para el país", pidió la Camagro.

Mientras que la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) expresó su "enérgico rechazo" a las acciones de un grupo de trabajadores de Empornac quienes mantienen deteniendo la actividad de carga y descarga de buques.

La CCG señala que estas medidas son "un grave atentado contra la economía nacional" pues afecta la cadena de importación y exportación del país, el abastecimiento, la competitividad de Guatemala y el bienestar de millones de ciudadanos.

Asegura que según los reportes oficiales, más de 2,700 movimientos de carga han sido interrumpidos en distintos atracaderos, y se suspendió la operación en al menos cinco buques y la permanencia de otros en fondeo.

"Hacemos un llamado a las autoridades para que, en el marco de la ley, restablezcan de inmediato el orden y las operaciones portuarias, garantizando el derecho de los guatemaltecos a contar con servicios eficientes y confiables en los puertos del país", puntualizó la CCG.

Las cámaras empresariales rechazan la paralización de la Empronac. (Foto: Archivo / Soy502)

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) también mostró su "rechazo a toda forma de protesta ilegal que ponga en riesgo la economía de los guatemaltecos".

"Es inaceptable que un pequeño grupo de trabajadores operativos recurra a este tipo de medidas de presión, poniendo por encima el interés particular sobre el desarrollo de toda la nación" precisó la CIG en un comunicado.

Agregó que la paralización del puerto "provoca retrasos en la entrega de bienes, aumento de costos, escasez de productos y principalmente, un grave impacto en la economía nacional".

"Exigimos a las autoridades que cumplan con su mandato constitucional y actúen de manera inmediata para restablecer las operaciones del puerto. Esta situación evidencia la urgencia de contar con una Ley de Puertos moderna y eficaz", señaló la Cámara.

Mientras que la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) solicitó a las autoridades acciones inmediatas para "levantar la paralización en el Puerto Santo Tomás de Castilla, el cual ha suspendido la atención a más de 2,700 contenedores que deben cargarse o descargarse en los 4 atracaderos".

Agexport añadió que en los barcos varados se transportarán productos perecederos de pequeños productores, fábricas, cooperativas que tienen estrictas entregas en el mercado internacional.

El sector empresarial urge a las auytoridaes que se reanude el trabajo en Empronac. (Foto: Archivo / Soy502)

Agrega que el paro de labores provoca "incumplimiento en entregas y riesgo de penalizaciones contractuales por retrasos. Incremento de costos logísticos y recargos por demoras" así como el deterioro de productos perecederos y reducción de su valor comercial.

"Solicitamos la continuidad del servicio de este Puerto, haciendo uso de lo que la Constitución mandata al Estado de proteger el servicio del transporte marítimo y demás modalidades por ser un servicio esencial para el país", puntualizó Agexport.