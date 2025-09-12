Campo Xan: la expectativa de las empresas por la nueva convocatoria del MEM

-

Es necesario que todas las solicitudes que la cartera de Energía y Minas pida estén fundamentadas en ley, señalan expertos.

Luego de que trascendiera que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) lanzará un nuevo evento de invitación para que más empresas presenten su interés de llevar a cabo el cierre técnico del Campo Petrolero Xan, varias de las empresas muestran incertidumbre aunque señalan que siguen teniendo interés en participar en la nueva convocatoria.

El pasado 4 de agosto, mediante un aviso de invitación publicado en el Diario de Centro América, el MEM informó que buscaba contratar los servicios de una empresa para que lleve a cabo el proceso de cierre, desmantelamiento de las instalaciones y abandono del área conocida como Campo Petrolero Xan.

El Ministerio indicó que el objeto de la contratación de los servicios petroleros de emergencia era para "garantizar la seguridad de las personas, comunidades vecinas, el medio ambiente, así como las instalaciones, bienes e intereses del Estado".

El MEM busca que se lleve a cabo el cierre técnico del Campo Petrolero Xan que estuvo activo desde 1985. (Foto: Archivo / Soy502)

Con dicha invitación, el MEM pidió que las empresas acreditaran su experiencia y una serie de requisitos y al llamado acudieron seis entidades, siendo estas:

Simmons Guatemala, S.A. Max Energy, S.A. Global Resources, S.A. Servicios y Petróleos de Guatemala, S.A. y Petrodinamic Petroleum Services, S.A Tritan Energy, S.A. Jasson Emanuel Allen De León (Empresa Mercantil Constructora Herall) y Entidad Humble Energy Group LLC

Sin embargo, el 10 de septiembre último trascendió que la cartera de Energía y Minas se prepara para lanzar un nuevo evento de invitación para que empresas hagan su presentación de interés relacionado con llevar a cabo el cierre del Campo Petrolero Xan.

Requisitos no cumplidos

Fuentes del MEM confirmaron a Soy502 que el Comité de Recepción y Calificación de Ofertas, que se menciona en el Reglamento para la Celebración de Contratos de Servicios Petroleros con el Gobierno, determinó que ninguna de las seis empresas que manifestaron interés logro acreditar todos los requisitos solicitados para brindar los servicios petroleros que, en este caso, concretarían el cierre del campo petrolero en mención.

Estos son los requisitos que publicó el MEM en el diario oficial el 1 de agosto:

Requisitos:

1 -Capacidad técnica: experiencia en el cierre y desmantelamiento y abandona miento de campos de petroleros y oleoductos.

• Experiencia en taponamiento permanente de pozos petroleros.

• Listado de países en los cuales ha realizado actividades de cierre y desmantelamiento de instalaciones y abandono de campos petroleros.

• Listado de certificaciones técnicas asociadas a equipo y procedimientos para las actividades relacionadas con el cierre y desmantelamiento de instalaciones y abandono de campos petroleros.

• En caso de contar, presentar solvencias, o finiquitos emitidos por tercero, sobre cumplimiento de contratos petroleros celebrados.

• En caso de contar, presentar inventario de equipo propio disponible, para realizar actividades de cierre, y el desmantelamiento de instalaciones y abandono de campos petroleros.

• Declaración jurada auténtica de que los servicios petroleros o personas que decida contratar, se hará con contratistas de servicios petroleros o profesionales o técnicos, según sea el caso, de reconocida capacidad técnica en la operación petrolera de que se trate.

2 - Capacidad financiera

• Activos totales al final de cada período

• Estado de contrato de servicios petroleros adjuntando copia como mínimo de dos contratos.

• Declaración de dos o más instituciones financieras o bancarias distintas que acrediten la capacidad financiera para ejecutar el objeto de la contratación de servicios de emergencia.

• Estados financieros auditados por firmas de reconocido prestigio, para los últimos tres períodos fiscales.

• Referencias bancarias nacionales e internacionales.

3 - Experiencia comprobable en las actividades anteriormente indicadas de por lo menos tres años (portafolio técnico).

4 - Copia de la política ambiental de la entidad o de su casa matriz.

5 -Documento personal de identificación y/o pasaporte, si fuera persona extranjera, del representante legal.

6 - Acta notarial de nombramiento del representante legal y su registro de donde corresponda.

7 - Testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad debidamente inscrita ante el Registro Mercantil General.

8 -Solvencia fiscal emitida fiscal por la SAT.

9 -Declaración jurada donde se comprometa a inscribirse como contratista de servicios petroleros ante el registro petrolero del MEM, de llegar a suscribir el contrato objeto en el presente aviso.

Si la acreditación son documentos provenientes del extranjero, deberán presentarse debidamente apostillados, en idioma español, o con la debida traducción jurada.

El nuevo evento

"El Ministerio se prepara para lanzar un nuevo evento de Invitación para la Presentación de Interés relacionado con el cierre del Campo Xan, ubicado en la región norte del país", afirmó Erwin Barrios, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del MEM.

El contrato de explotación del Campo Petrolero Xan finalizó el pasado 12 de agosto de 2025. (Foto: Archivo / Soy502)

El funcionario afirmó que el proceso "busca ampliar la cartera de interesados que cumplan con los requisitos técnicos, ambientales, legales y financieros necesarios para proceder con las invitaciones a ofertar, priorizando los intereses del país".

Incertidumbre entre participantes

Soy502 contactó a representantes de las entidades mencionadas y varios manifestaron su sorpresa debido a que fue por este medio que se enteraron de que su propuesta de acreditación no había sido aceptada, asimismo, indicaron que hasta el momento de ser contactados aún no se les había notificado de manera oficial.

Si bien, trascendió que el Ministerio comenzó a notificar a las empresas a partir del 11 de septiembre, los interesados afirmaron que estarán pendientes de saber si hay nuevas disposiciones para continuar con el proceso.

Por ejemplo, Rob Matheson, CEO de Simmons, expuso: "esperamos que, al reiniciar este proceso pronto, el MEM adopte un marco más integral que considere no solo los aspectos técnicos del abandono del pozo, sino también los impactos socioambientales en la región de Petén y las implicaciones para el futuro desarrollo petrolero en Guatemala".

Agregó: "Simmons reitera el compromiso con Guatemala y este proyecto a través de las mejores prácticas globales en la industria y Canadá. Buscaremos el apoyo del Regulador de Energía de Alberta, que supervisa las operaciones de la industria en Canadá (el país con las terceras mayores reservas de petróleo del mundo), para garantizar el cumplimiento de los más altos estándares".

Además, precisó que la cuidadosa gestión del proceso de selección por parte del MEM, mediante un proceso abierto, transparente y competitivo, "sigue siendo crucial, y mantenemos nuestro compromiso de apoyar un resultado financieramente sólido, ambientalmente responsable y socialmente justo".

Por aparte, Víctor Sajquin, representante legal de Global Resources, S.A., expuso que continuarán con el proceso a la espera de las observaciones correspondientes, ya que su empresa, al igual que el resto de compañías, no fue acreditada, pero estarán atentos a la nueva convocatoria y los nuevos tiempos que marcarán el proceso, así como las peticiones correspondientes.

El Gobierno decidió que el Campo Xan sería una base militar desde la cual se vigilaría el área protegida donde está ubicado. (Foto: Archivo / Soy502)

"Desconocemos cuál fue el criterio de ellos, obviamente respetamos como es que hayan calificado", manifestó Sajquin, quien destacó que siguen con interés de participar en la emergencia "para apoyar al MEM y al país".

Soy502 buscó la postura de otras empresas, pero no se logró tener contacto para obtener una opinión oficial sobre la situación.

Temores sobre el proceso

Representantes del sector petrolero, que prefirieron el anonimato, afirmaron que las acciones del MEM dan pie a pensar que las autoridades podrían estar dando tiempo a una entidad en particular para que se postule al proceso.

Por aparte, destacaron que en la legislación guatemalteca no se establece cómo se tienen que dar dichos cierres y, por lo tanto, podría caber la posibilidad de que el proceso sea sujeto a impugnaciones.

El abogado y experto en temas administrativos, Javier Novales, explicó que es necesario que con la nueva convocatoria el MEM sea claro y preciso con los requerimientos porque hay empresas de mucho prestigio participando.

También destacó que las empresas esperan que las disposiciones que se emitan y notifiquen estén fundamentadas en ley.